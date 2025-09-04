한국MDRT협회, 마카오 글로벌컨퍼런스에 역대 최대 규모 회원 참가

한국MDRT협회는 지난 8월 24일부터 27일까지 중국 마카오 베네시안 마카오에서 열린 2025 MDRT 글로벌컨퍼런스에 129명의 회원이 참석했다고 밝혔다.
이번 참가 인원은 2019년 호주 시드니에서 열린 글로벌컨퍼런스 이후 최대 규모로, 한국MDRT협회 회원들의 글로벌 무대에서의 활동 범위가 확장되고 있음을 보여준다.
이번 컨퍼런스에서는 전 세계 MDRT 회원과 멘티들이 모여 글로벌 금융업계의 최신 동향을 공유했다. 참가자들은 디지털 혁신, 회복력, 지속 가능한 성장 등 다양한 주제에 대해 활발히 논의했으며, 세계적인 연사들의 강연은 금융 전문가들에게 새로운 통찰과 영감을 제공했다.
전 NFL 선수 저스틴 포셋은 실패를 두려워하지 않는 도전 정신을 강조하며, 실패가 진정한 리더십의 출발점이라고 전했다. 몰리 플레처는 협상과 관계 구축을 통한 지속 가능한 성장 전략을 제시했으며, 하버드 성인발달연구 책임자 로버트 월딩어 박사는 인간관계의 질이 장기적인 행복과 성공에 미치는 영향을 과학적으로 설명했다.
아시아 대표 세일즈 코치 에릭 펭은 디지털 시대에 금융 전문가가 차별화되기 위해 고객과 신뢰를 바탕으로 한 소통이 필수적이라고 강조했다. 일본의 환경 활동가 마고 나가사카는 금융인의 사회적 책임을 언급하며, 금융업 종사자들이 지속 가능한 사회와 환경을 위한 역할을 고민해야 한다고 제안했다.
마지막으로, 장애를 극복한 연설가 조시 선드퀴스트는 자기 수용과 한계를 뛰어넘는 용기가 성공의 기반임을 강조했다.
강연자들은 각기 다른 접근 방법과 아이디어를 제시하며 참석자들에게 동기부여와 영감을 제공했다. 참가자들은 강연을 통해 글로벌 금융업계의 최신 전략과 트렌드를 배웠고, 이를 바탕으로 실질적인 영업 전략을 논의하며 네트워크를 확장했다.
이승봉 한국MDRT협회 회장은 “올해 역대 최대 규모로 참가한 한국 회원들은 글로벌 무대에서 큰 존재감을 드러냈다”며 “앞으로도 회원들이 국제적 경험과 기회를 쌓을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
한편, 2026년 MDRT 글로벌컨퍼런스는 호주 시드니에서 개최될 예정이다.
