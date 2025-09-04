카카오, 창사 첫 그룹사 全직군 신입 공채

카뱅 등 6개社 28일까지 원서 접수
카카오가 이달 8일부터 카카오그룹 신입사원 공개 채용을 실시한다고 3일 밝혔다. 창사 이래 처음으로 테크, 서비스, 비즈니스, 디자인, 스태프 등 전 직군에 걸쳐 시행하는 그룹 단위 신입 공채다.
카카오그룹 첫 공채에는 △카카오 △카카오게임즈 △카카오모빌리티 △카카오뱅크 △카카오엔터테인먼트 △카카오페이 등 6개 주요 그룹사가 참여한다. 지원자는 이 중 1개사만 선택해 지원할 수 있다. 지원서 접수 기간은 9월 8∼28일.
전형은 서류 심사와 코딩 테스트(테크 직군 한정, 서류심사와 함께 진행), 면접 순으로 진행된다. 면접은 11월 실시할 예정이며, 최종 합격자는 2026년 1월 중 입사한다. 카카오 CA협의체 정신아 의장은 “남다른 질문으로 창의적인 답을 찾아낼 줄 아는 젊은 인재들의 적극적 지원을 기대한다”고 말했다.
장은지 기자 jej@donga.com
