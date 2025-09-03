백종원의 더본코리아, ‘K소스’로 해외 공략…한식 레시피 담긴 QR도

백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 자체 개발한 ‘K소스’를 기반으로 해외 시장 공략에 나선다. 현지 업체에 소스뿐 아니라 조리 레시피, 운영 컨설팅 등을 제공하며 2030년까지 해외 매출 1000억 원을 달성하겠다는 목표다.
더본코리아는 3일 서울 중구 신라호텔에서 글로벌 ‘TBK(The Born Korea)’ B2B 소스 출시 시연회를 열고 해외 유통사업 전략을 발표했다. TBK 소스는 ‘맛의 시작, 더본’이라는 슬로건 아래 한국의 일상적인 맛을 담아 세계인과 맛있는 경험을 나눈다는 콘셉트로 기획한 제품이다.
출시 상품은 양념치킨 소스, 매콤볶음 소스, 간장볶음 소스, 된장찌개 소스, 김치양념분말, 떡볶이 소스, 장아찌간장소스 등 7종이다. 연내 쌈장소스, 매콤찌개소스, LA갈비소스, 짜장소스 등 4종도 추가로 선보일 방침이다.
제품 패키지에는 레시피 영상을 볼 수 있는 QR코드를 부착했다. 현지 조리사들은 1분 내외의 숏츠 영상을 통해 TBK 소스를 활용한 한식 메뉴 조리법을 확인할 수 있다. 백 대표는 “소스통을 버리지 못하게 하자는 생각에서 출발한 기획”이라며 “한식 조리 레시피는 한달 단위로 업데이트할 예정”이라고 밝혔다.
소스 출시와 함께 ‘글로벌 푸드 컨설팅’에도 나선다. 단순 소스 공급뿐 아니라 현지 매장 니즈에 맞춘 조리법과 매장 확장 컨설팅까지 지원하는 것이 특징이다. 원가 예측, 폐기율 절감, 조리 효율화, HACCP·ISO 인증 기반 품질 보증, 셰프 트레이닝 등도 제공한다.
백 대표는 TBK 소스의 해외 진출을 통해 2030년까지 1000억 원을 달성하겠다는 목표를 제시했다. 동남아시아, 미주, 유럽 등에 진출해 대형 유통업쳬·현지 레스토랑과 협업을 확대할 방침이다. 올해 하반기에는 미국, 유럽, 대만, 중국을 순방해 소스 시연회를 운영하고, 해외 바이어나 현지 셰프들과 미팅도 진행할 계획이다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0