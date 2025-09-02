케어원, 에어컨 청소 플랫폼 런칭 기념 ‘늦여름 특가전’ 진행 중

위생관리 전문 기업 케어원이 에어컨 청소 전문 플랫폼 런칭을 기념해 올 여름 막바지 특별 할인 행사인 에어컨청소 ‘늦여름 특가전’을 마련했다.
이번 행사는 케어원 공식 홈페이지 회원을 대상으로 진행되며, 벽걸이형·스탠드형·천장형 등 다양한 에어컨 청소 서비스를 합리적인 가격으로 제공한다. 이 행사는 지난 달 18일부터 진행중이며, 한정 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.
케어원은 20년 이상 축적한 해충방제 노하우를 바탕으로 실내 공기질 개선, 에어컨 청소, 생활 위생 관리까지 사업 영역을 확장하며 ‘클린케어’ 전문 브랜드로 자리매김하고 있다.
특히 지난 7월 선보인 ‘에어컨청소 온라인 예약 시스템’은 고객이 원하는 날짜와 시간을 직접 선택할 수 있어 성수기에도 편리하게 예약할 수 있다는 점이 호응을 얻고 있다.
기존에는 전화 문의와 일정 조율 등 번거로움이 많았던 에어컨 청소 서비스가 케어원 플랫폼을 통해 모바일·웹에서 간편하게 신청 가능하다. 또한 주말·야간·심야 시간대까지 선택할 수 있어 직장인 등 바쁜 고객층의 만족도가 높다.
케어원 관계자는 “올여름 폭염 속 많은 고객들이 에어컨 청소 서비스를 찾았으며, 이번 ‘늦여름 특가전’을 통해 시즌 막바지 혜택을 누리실 수 있길 바란다”며 “앞으로도 위생 관리 전문성과 편리한 예약 시스템을 결합해 고객들에게 실질적인 가치를 제공하겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
