韓 알에이코리아, 日 클린업키친과 손잡고 미래형 스마트 주방 사업 개시

스마트필름 전문기업 알에이코리아가 일본 프리미엄 주방가구 기업 클린업키친과 손잡고 국내에서 미래형 스마트 주방 사업을 본격적으로 시작한다. 알에이코리아는 클린업키친의 주방 가구와 자사의 ‘아이온 스마트필름’을 결합한 프리미엄 솔루션을 출시하고, 이를 기념하는 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.
알에이코리아를 통해 클린업키친을 계약하는 모든 고객에게는 아이온 스마트필름을 무상으로 시공해준다. 또 신규 및 기존 고객이 이벤트에 참여할 경우 10%의 추가 할인 혜택도 제공한다.
이번에 선보이는 솔루션은 주방의 유리 파티션이나 창문에 스마트필름을 적용한 것이다. 사용자는 전원 ON/OFF만으로 유리의 투명도를 즉시 변경할 수 있다. 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT) 기술과 연동해 채광량을 자동 조절하거나 프라이버시를 보호하는 기능도 갖췄다. 알에이코리아의 아이온 스마트필름은 자외선 및 적외선 차단 기능과 200만 회 이상의 스위칭 내구성을 확보했다.
클린업키친은 70년 이상의 역사를 가진 일본의 대표적인 프리미엄 주방가구 기업으로, 정밀한 마감 기술로 잘 알려져 있다. 알에이코리아는 독자적인 스마트필름 기술로 주목받고 있는 국내 유망 기업이다. 양사는 지난 6월 스마트 주방 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.
알에이코리아 관계자는 “아이온 스마트필름 기술을 통해 주방 공간에서도 AI·IoT 혁신과 디자인적 가치를 동시에 제공할 것”이라며 “기술이 생활의 품격을 높이는 경험을 선사하겠다”고 말했다.
클린업키친 측은 “알에이코리아의 스마트필름은 프리미엄 주방을 완성하는 중요한 요소가 될 것”이라고 기대감을 표했다.
