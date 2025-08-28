교육지대, 종합 라이프케어 보람상조와 업무협약 체결

교육비 부담 덜어주는 장학 지원 확대
중·고등 내신 플랫폼 족보닷컴을 운영하는 ㈜교육지대와 국내 대표 상조기업 보람상조가 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 학습 지원과 생활 복지를 결합해 학생과 학부모에게 실질적인 혜택을 제공하고, 나아가 장학 프로그램까지 확대 추진하는 새로운 시도다.
족보닷컴은 25년간 약 1,000만 문항을 축적해온 국내 대표 전과목 내신문제은행으로, 과목별 전문 출제진과 AI 기술을 결합해 최신 교육과정과 출제 경향을 반영한 맞춤형 콘텐츠를 제공하고 있다.
보람상조는 전통적인 상조 서비스를 넘어 헬스케어·복지·문화까지 아우르는 종합 라이프케어 기업으로 성장해왔다. 이번 협약을 통해 족보닷컴 회원은 보람상조의 프리미엄 문화·헬스케어 서비스를 특별한 조건으로 제공받을 수 있게 됐다
교육지대는 이번 협약을 계기로 장학 프로그램과 지속적인 학습 지원에 주력할 예정이다. 학생들에게는 꾸준한 장학 혜택과 학습 기회를 제공해 교육 격차를 완화하고, 학부모에게는 실질적인 경제적 도움을 주어 사회적 가치 창출에도 기여할 방침이다.
교육지대 우희철 대표는 “이번 협약은 단순한 서비스 연계를 넘어 학부모의 삶의 질까지 고려한 종합 케어 모델을 실현하기 위한 것”이라며 “장학 프로그램을 통해 학생들에게 학습 동기를 부여하고, 학부모의 교육비 부담까지 덜어 브랜드 신뢰도와 회원 만족도를 강화할 것”이라고 말했다.
보람상조 관계자는 “이번 협약을 통해 교육 플랫폼 회원들에게도 상조서비스라는 새로운 가치를 제공하게 됐다”며 “앞으로도 고객에게 다양한 혜택을 제공하도록 노력하겠다”고 밝혔다.
