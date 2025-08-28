[단신]메르세데스벤츠 스포티 감성 ‘S 450 4MATIC’ 출시 外

■ 메르세데스벤츠 스포티 감성 ‘S 450 4MATIC’ 출시



메르세데스벤츠 코리아가 주력(플래그십) 세단 ‘S-클래스’의 신규 트림인 ‘S 450 4MATIC’을 26일 출시했다고 밝혔다. 이번 모델은 S-클래스에 역동적이고 날렵한 디자인과 균형 잡힌 길이의 축간거리(휠베이스)를 더한 것이 특징이다. 직렬 6기통 가솔린 엔진과 자동 9단 변속기 조합을 활용하며 최고 출력 381마력, 최대토크 51kgf.m를 발휘한다. 9월부터 판매에 들어가며 가격은 1억5960만 원이다.



■ 볼보트럭코리아, FH540 글로브트로터 XL 프리미엄’ 출시



볼보트럭코리아는 프리미엄 사양의 신형 트랙터 ‘FH540 글로브트로터 XL 프리미엄’을 공식 출시한다고 발표했다. 이번 신모델은 세련된 회색 외관에 천연가죽 시트, 전자식 리클라이닝 침대 등 고급 승용차 수준의 편의시설을 적용한 것이 특징이다. 기존 사이드미러를 카메라 모니터링 시스템으로 대체하는 등 다양한 첨단 기술도 탑재했다. 동력 계통은 540마력(약 400kW) 출력의 13L 디젤엔진에 자동변속기를 조합했다. 출시 가격은 3900만 원이다.







