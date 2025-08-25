아웃도어 열풍에 ‘액션캠’도 흥행…안전과 몰입 더하는 전자기기 관심↑

8월 중순, 무더위가 한풀 꺾이면 본격적인 액션 스포츠의 계절이 열린다. 강변 라이딩, 산악 트레킹, 서핑, 수영, 야간 러닝 등 계절의 흐름을 타고 몸을 움직이려는 사람이 늘고 있다. 최근엔 이런 아웃도어 활동을 기록하거나 더 깊이 즐기려는 흐름 속에서 관련 전자기기 수요도 함께 증가하는 추세다. SNS에 자신의 활동을 공유하려는 욕구는 액션캠 인기로 이어졌고, 운동 효율을 높이기 위한 스마트워치나 무선 이어폰도 필수 장비로 자리 잡았다.

DJI 오즈모 360, 일반 소비자용 파노라마 카메라 중 최고 수준

오즈모 360. DJI 제공

DJI의 첫 360도 액션캠 ‘오즈모 360’은 1억2천만 화소의 360도 사진과 탁월한 저조도 성능을 자랑해 선명하고 깨끗한 영상이 특징이다. 네이티브 8K 대형 픽셀 파노라마 카메라는 8K 30fps 촬영은 물론, 일반 소비자용 파노라마 카메라 중 최고 수준인 8K 50fps까지 지원해 빠른 액션도 끊김없이 부드럽게 기록한다.

JBL 클립5, 어디에나 걸어두는 포터블 사운드

클립 5. JBL 제공

JBL 클립 5는 스포츠 현장에서 음악과 에너지를 전하는 기기로 사랑받고 있다. 강화된 드라이버와 패시브 라디에이터가 최대 7W 출력의 JBL 프로 사운드를 구현한다. 완충 시 최대 12시간, 플레이타임 부스트로 추가 3시간까지 재생할 수 있어 장거리 라이딩이나 하루 종일 이어지는 야외 활동에도 거뜬하다. IP67 방수·방진 등급으로 비, 먼지, 물가에서도 안심하고 사용할 수 있으며, 두 대를 페어링해 스테레오 사운드를 즐기거나 오라캐스트(Auracast)로 멀티 스피커를 연결하면 넓은 공간에서도 입체적인 사운드를 경험할 수 있다.

물가에서도 도심에서도 사용할 수 있는 샥즈 오픈스윔 프로

오픈스윔 프로. 샥즈 제공

샥즈의 오픈스윔 프로는 수중에서는 ‘MP3 모드’, 육상이나 수면 위에서는 ‘블루투스 모드’로 손쉽게 전환할 수 있다. 유연한 니켈-티타늄 합금 프레임과 부드러운 실리콘 소재로 격한 움직임에도 안정적인 착용감을 유지한다. 완전히 개방된 오픈이어 구조 덕분에 음악을 들으면서도 자전거 벨이나 안내 방송 같은 주변 소리를 인지할 수 있어, 안전과 몰입감을 모두 잡았다.

가민 인스팅트 3, 태양광 충전으로 무제한에 가까운 배터리 수명

인스팅트 3. 가민 제공

가민 인스팅트 3는 극한의 환경에서도 견디는 내구성과 태양광 충전을 통한 압도적인 배터리 성능을 갖췄다. 인스팅트 3 솔라 에디션(50mm 기준)은 GPS 모드에서 전작 대비 5배 이상 길어진 사용 시간을 제공하며, 하루 3시간 이상 야외 활동 시 사실상 무제한 배터리 수명을 유지한다. 아몰레드 에디션도 스마트워치 모드에서 최대 24일 사용이 가능하다. 고도계, 기압계, 3축 전자 나침반, 그리고 GPS가 탑재돼 라이딩·등산·트레킹 등 다양한 액션 스포츠 환경에서 높은 위치 정확도와 신뢰성을 제공한다.