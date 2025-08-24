몬스㈜ ‘버블몬’, KTEA 브랜드평가대상 수상…“품질·디자인 우수성 인정받아”

몬스㈜는 대표 제품 ‘버블몬’으로 ‘2025 KTEA 한국브랜드평가대상’ 전자담배 부문에서 수상했다고 밝혔다.
한국우수브랜드협회가 주최·주관하고 브랜드경제가 후원하는 한국브랜드평가대상은 △제품 품질과 디자인 △소비자 만족도 △브랜드 가치 등을 종합적으로 심사해 우수 브랜드를 선정한다.
버블몬은 완성도 높은 제품 구조와 독창적인 디자인, 안정적인 품질 관리 체계 등에서 높은 평가를 받았다. 여기에 다양한 제품 라인업으로 소비자 선택 폭을 넓히고 시장 변화에 맞춘 제품 개발을 이어온 점을 인정받았다.
버블몬은 출시 초기부터 사용자 경험과 흡연 환경 개선을 핵심 가치로 두고 개발됐으며, 이후에도 품질 관리와 디자인 개선을 병행해 브랜드 인지도를 높여왔다.
몬스㈜ 관계자는 “버블몬을 아껴주시는 소비자들의 성원에 힘입어 수상의 영광을 안게 됐다”며 “앞으로도 시장 변화에 발맞춰 제품 경쟁력을 강화하고, 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
