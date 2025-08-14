한화호텔, 북한산 리조트 ‘파라스파라 서울’ 인수

한화호텔앤드리조트가 서울 강북 우이동의 리조트 ‘파라스파라 서울’을 인수했다. 한화호텔앤드리조트는 삼정기업 계열사 정상북한산리조트로부터 파라스파라 서울 지분 100%를 300억 원에 확보했다고 13일 밝혔다. 파라스파라 부채 3900억 원을 승계하는 조건이다. 파라스파라는 삼정기업이 기업회생 절차를 밟으면서 시장에 매물로 나왔다.
북한산국립공원에 있는 파라스파라는 334개 객실을 갖춘 고급 리조트로 조선호텔앤리조트가 위탁 운영해 왔다. 세계적인 록밴드 콜드플레이가 내한공연 때 머문 숙소로도 유명하다.
이날 지분 양도가 마무리되면서 정상북한산리조트는 한화호텔앤드리조트의 자회사로 정식 편입됐다. 한화호텔앤드리조트는 파라스파라 인수로 사업 포트폴리오를 고급 리조트 시장까지 확대하게 됐다. 한화호텔앤드리조트는 위탁 운영을 포함해 전국에 10개 리조트와 더플라자 호텔을 운영하고 있다.
