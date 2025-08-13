투썸플레이스, ‘에그함박 브리오슈 번’ 출시… 카페식(食) 라인업 확장

최근 점심값 상승을 뜻하는 ‘런치플레이션’ 현상으로 합리적인 가격대의 점심 대안에 대한 수요가 늘고 있다. 여기에 노트북·태블릿을 들고 카페에서 공부·업무를 하는 ‘카공족’과 재택근무자 증가로 카페에서 식사까지 해결하는 ‘카페 밀’ 문화가 확산 중이다. 샌드위치·샐러드·베이글 등 메뉴 구매 시 2000원 할인된 가격에 제공되는 올데이세트는 올해 1~7월 매출이 전년 동기 대비 약 30% 증가했다고 한다. 이러한 시장 환경에 맞춰 투썸플레이스는 델리 라인업을 확장했다.
이번 출시한 ‘에그함박 브리오슈 번’은 부드러운 브리오슈 번에 두툼한 함박 스테이크와 계란 후라이를 넣고 진한 데미그라스 소스를 곁들인 핫 샌드위치다. 함박 스테이크의 육즙과 계란, 소스가 어우러져 포만감이 있고 브런치부터 점심 대용까지 활용할 수 있을 것으로 보인다.
에그함박 브리오슈 번을 ‘올데이 투썸 세트’로 구성하면 8천 원대에 식사와 커피를 함께 즐길 수 있다고 한다.
투썸플레이스 관계자는 “카페에서 간편하게 한 끼를 해결하려는 소비자 니즈에 맞춰 ‘카페 밀’ 카테고리를 확대 중”이라며 “앞으로도 맛과 든든함을 갖춘 메뉴를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
