바이크 탄 정은채의 반전 카리스마…‘재벌X형사2’ 기대감↑

배우 정은채가 SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’에 새 강력팀장으로 합류하며 안보현과 새로운 호흡을 맞춘다.
오는 8월 7일 오후 9시 50분 첫 방송되는 ‘재벌X형사2’는 재벌 형사 진이수(안보현)와 새 팀장 주혜라(정은채)가 펼치는 유쾌하고 통쾌한 공조 수사극이다. 시즌1에서 활약한 박지현이 하차한 가운데, 정은채가 새로운 파트너로 합류해 신선한 변화를 예고했다.
7일 제작진이 공개한 첫 스틸에서는 강력팀 베테랑 형사로 완벽하게 변신한 정은채의 모습이 담겼다.
극 중 주혜라는 경찰청 대테러팀 에이스 출신으로 강하경찰서 강력1팀장에 자원한 인물이다. 과거 경찰학교 교관 시절 교육생이던 진이수를 엄격하게 지도했던 ‘악마 교관’으로, 이번에는 그의 직속 상사가 되어 다시 만나게 된다.
공개된 사진 속 정은채는 각 잡힌 경찰 제복과 검은 가죽 재킷을 소화하며 강렬한 존재감을 드러냈다. 특히 범인을 향한 날카로운 눈빛과 바이크에서 내리는 장면은 재벌 형사 진이수의 화려한 출근길과는 또 다른 카리스마를 예고한다.
제작진은 “정은채를 처음 만난 순간 ‘주혜라 그 자체’라는 확신이 들었다”며 “세련된 비주얼과 쿨하면서도 뜨거운 매력, 안보현과의 예상 이상의 케미가 작품의 큰 재미가 될 것”이라고 자신감을 보였다.
이번 작품은 ‘모범택시’, ‘열혈사제’, ‘굿파트너’, ‘지옥에서 온 판사’ 등을 잇는 SBS 금토극의 ‘사이다 유니버스’ 계보를 이어갈 작품으로 기대를 모으고 있다.
정은채는 최근 ‘파친코’, ‘안나’, ‘유어 아너’, ‘정년이’ 등 다양한 장르에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 꾸준한 활약을 이어가고 있다. 이번에는 냉철한 강력팀장으로 또 다른 매력을 선보일 예정이다.
배정한 기자 hani@donga.com
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