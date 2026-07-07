‘짱구 엄마’ 강희선 성우 발인…아들 “가슴에 사무치게 그립다”

고(故) 강희선 성우의 아들 안은석 씨가 장례를 마친 뒤 어머니를 향한 깊은 그리움을 전했다.
안은석 씨는 지난 6일 자신의 SNS를 통해 “3일간의 어머니 장례를 마쳤다”며 조문객들에게 감사의 마음을 전했다.
그는 “대한민국 대표 성우로 ‘짱구는 못말려’ 봉미선(짱구 엄마), 서울 지하철 안내방송, 샤론 스톤과 줄리아 로버츠 등의 목소리를 연기한 어머니를 위해 찾아와 주신 수많은 성우 선후배와 학교 선배, 동창, 지인, 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.
이어 발인을 마친 뒤의 심경도 전했다.
안은석 씨는 “오늘 어머니 발인을 마치고 어머니께서 머무르시던 방에 1년 1개월 만에 모셔드렸다”며 “입·퇴원을 반복하다 병세가 악화돼 1년 1개월을 병실에서 보내시다 소천하셨다”고 적었다.
그러면서 “사랑하는 나의 어머니, 가슴에 사무치게 그리운 나의 어머니, 내가 온 마음을 다해 사랑했던 나의 어머니, 존경하는 나의 어머니. 어머니의 아들이어서 행복했습니다”라고 남겨 많은 이들의 마음을 먹먹하게 했다.
고인은 1979년 TBC 성우극회 10기로 데뷔한 뒤 KBS 성우로 활동하며 국내 대표 성우로 자리매김했다.
애니메이션 ‘짱구는 못말려’의 봉미선과 맹구를 비롯해 ‘빨간 머리 앤’, ‘베르사유의 장미’, ‘공각기동대’ 등 수많은 작품에서 활약했으며, 배우 샤론 스톤, 줄리아 로버츠, 니콜 키드먼, 우마 서먼 등의 한국어 더빙으로도 많은 사랑을 받았다.
또한 1996년부터 서울과 부산 지하철 안내방송을 맡으며 국민들에게 가장 친숙한 목소리 중 하나로 기억됐다.
강희선 성우는 2021년 대장암 진단을 받은 뒤 간 전이 판정을 받았지만 항암 치료를 이어가며 마지막까지 마이크를 놓지 않았다. 지난해 방송을 통해 47차례의 항암 치료를 받으면서도 녹음을 계속했다고 밝히기도 했다.
하지만 병세가 악화되면서 26년간 함께했던 ‘짱구는 못말려’에서도 하차했고, 지난 4일 향년 65세로 별세했다.
한편 안은석 씨는 배우이자 영화 제작자로 활동하고 있으며, 자신이 제작과 주연을 맡은 영화 ‘호출’이 최근 전주국제영화제에 공식 초청되기도 했다.
배정한 기자 hani@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0