광화문이 해변으로 변신…‘서울썸머비치’ 역대 최대 규모로 개최

지난해 146만명 찾은 서울 대표 여름축제…
세종로공원까지 무대 확대…워터슬라이드·모래놀이터 등 마련
지난해 21일 동안 약 146만 명이 찾으며 흥행에 성공한 서울의 대표 여름 축제 ‘서울썸머비치’가 올해는 세종로공원까지 무대를 대폭 넓혀 역대급 규모로 돌아온다.
7일 서울관광재단에 따르면 오는 20일부터 8월 9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원 일대에서 ‘2026 서울썸머비치’를 개최한다. 올해로 4회째를 맞이한 이번 축제는 ‘웨이브 썸머, 플레이 서울’(Wave Summer, Play Seoul)을 슬로건으로 내걸고 도심 빌딩 숲을 시원한 피서지로 탈바꿈시킬 계획이다.
올해 축제 공간은 △워터웨이브존 △플레이웨이브존 △플레이마켓존 등 총 3개 구역으로 나누어 운영한다. 먼저 워터웨이브존에는 대형 수영장과 8m 높이의 워터슬라이드, 워터 버킷 등 다양한 물놀이 시설을 설치해 서울만의 이색적인 여름 풍경을 연출한다.
지름 12m 규모의 돔 형태 모래 놀이터 ‘샌드 아지트’를 조성하는 플레이웨이브존에는 파트너 협업 부스와 소상공인 플리마켓이 들어선다. 특히 양양, 강화, 대천, 부산, 군산 등 전국 5개 대표 해변에서 직접 가져온 모래 약 20톤을 활용해 현장감을 높였다. 쾌적한 이용 환경을 위해 모래 놀이터는 사전예약제로 운영하며, 예약 일정과 방법은 공식 사회관계망서비스(SNS)로 순차적으로 안내한다.
올해 새롭게 선보이는 플레이마켓존에는 푸드트럭을 배치해 먹거리 요소를 대폭 보강했다. 방문객들이 멀리 이동하지 않고도 식사를 해결할 수 있도록 조치해, 특히 아이들과 함께 방문한 가족들의 부담을 낮췄다.
축제의 상세한 행사 일정과 프로그램, 운영 정보 등 주요 소식은 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.
길기연 서울관광재단 대표이사는 “도심 한복판에서 즐기는 물놀이와 모래놀이는 서울에서만 만날 수 있는 특별한 여름 풍경”이라며 “올해는 규모와 콘텐츠를 확대한 만큼, 시민과 관광객 모두에게 한층 풍성하고 특별한 여름 추억을 선사할 수 있을 것”이라고 말했다.
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