“물놀이·수국축제·에어컨 피서까지”…실패 없는 수도권 식물원 4곳

본격적인 여름이 시작되면서 주말 나들이 장소를 고민하는 이들이 많다. 멀리 떠나지 않고도 청량한 자연 속에서 휴식할 수 있는 서울·경기 식물원 네 곳을 소개한다. 이번 주말에는 지친 몸과 마음에 산소같은 활력을 불어넣어 줄 식물원으로 떠나보는 것은 어떨까.
● 전통의 미학, 남산 야외식물원 ‘한국숲정원’
지난 6월 27일 새단장한 남산 야외식물원 ‘한국숲정원’은 우리나라 고유의 전통 숲과 정원문화를 현대적으로 재해석한 공간이다. 매화나무, 배롱나무, 대나무 등 한국을 대표하는 자생종을 중심으로 총 11개의 테마 정원이 펼쳐진다. 담양 명옥헌에서 착안해 연못에 비친 배롱나무를 감상할 수 있는 ‘영지원’, 전통 정자의 공간 구성을 살리고 차경 기법을 녹여낸 ‘지당원’ 등이 깊은 정취를 자아낸다.
대숲 사이로 바람 소리를 듣는 ‘죽림원’과 소나무 향을 맡으며 흙길을 걷는 ‘숲속 맨발길’은 바쁜 도심 속에서 완벽한 삼림욕과 편안하게 쉬어가는 시간을 선사한다. 전통 정원을 걸으며 잡념을 비운 뒤 숲과 도심 풍경이 시원하게 펼쳐지는 전망 공간인 ‘남산마루’에 올라 고즈넉한 휴식을 즐기면 완벽한 산책 코스가 완성된다.
이용 요금: 무료
● 물놀이와 기획전시를 동시에, 가족 나들이는 ‘마곡 서울식물원’
마곡 서울식물원은 아이를 동반한 가족이 함께 즐길 수 있는 즐길 거리를 마련했다. 7월 1일부터 호수원 수변가로 주변에 무료 물놀이터를 개장해 아이들과 함께 시원한 피서를 즐기기 제격이다.
이와 더불어 자연·인간·기술의 관계와 균형을 주제로 한 기획전시 《다정한 균형: 서로를 비추는》이 진행되고 있어 문화적 깊이를 더한다. 온실 속 식물들과 어우러진 대형 설치미술부터 마곡문화관의 생성형 AI 기술을 활용한 미디어 작품까지, 4인 작가의 특별한 예술 세계를 만날 수 있다. 8월부터는 전시해설(도슨트) 프로그램도 운영될 예정이다.
이용 요금: 물놀이터 무료 온실 및 주제정원(유료): 성인 5,000원 / 청소년 3,000원 / 어린이 2,000원 / 만 65세 이상 및 만 5세 이하 유아 무료
● 여름 수국의 대향연, 경기도 광주 ‘화담숲’
푸른 신록 속에서 화려한 꽃 잔치를 즐기고 싶다면 경기도 광주의 화담숲이 답이다. 화담숲은 7월 중순까지 여름의 전령사인 ‘여름 수국 축제’를 개최한다. 약 4,500㎡ 규모의 수국원 전역이 파랑, 보라, 분홍 등 다채로운 빛깔로 물들며, 100여 종 7만여 본의 수국이 관람객을 맞이한다.
시원한 폭포수와 어우러진 산수국 군락부터 눈꽃을 닮은 목수국, 부케처럼 탐스러운 큰잎수국까지 초여름 숲을 배경으로 인생 사진을 남기기에 좋다. 스릴 넘치는 루지나 곤돌라 등 동반 시설도 함께 즐길 수 있어 완벽한 ‘숲캉스’를 완성한다. 쾌적한 관람을 위해 100% 사전 예약제로 운영되므로 방문 전 공식 홈페이지 예약은 필수다.
이용 요금(유료): 성인 11,000원 / 청소년 9,000원 / 어린이 7,000원 / 만 65세 이상 9,000원 (24개월 미만 유아 무료)
● 시원하고 쾌적한 실내 피서, 부천호수식물원 ‘수피아’
냉방 잘 되는 실내에서 자연을 만끽하고 싶다면 부천호수식물원 ‘수피아’가 훌륭한 선택지다. 사계절 내내 실내 온도가 일정하게 유지되어 덥고 습한 날에도 쾌적하게 관람할 수 있는 도심 속 녹색 쉼터다.
식물원 내부에는 400년 된 올리브나무를 비롯해 일상에서 쉽게 접하기 어려운 다양한 열대식물과 아열대식물이 가득해 눈앞에서 생생하게 감상할 수 있다. 내부 카페에서 시원한 수박주스와 아이스크림 등 달콤한 계절 메뉴를 즐기며 완벽한 ‘식물원 피서’도 누릴 수 있다.
부천시 누리집(웹사이트)을 통한 사전 예약을 우선으로 운영하며, 예약 인원이 다 차지 않았을 경우 입장권 현장 구매도 가능하다. 매주 금·토요일에는 야간 개장도 진행한다.
이용 요금(유료): 성인 3,000원 / 청소년 2,000원 / 어린이 1,000원 / 만 65세 이상 및 6세 미만 유아 무료
자연이 주는 싱그러운 에너지는 무더위에 지친 몸과 마음을 달래기에 충분하다. 이번 주말, 각기 다른 매력을 지닌 식물원 중 마음에 드는 곳을 골라 청량한 여름 추억을 만들어보자.
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