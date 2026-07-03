기은세, 공사 소음 속 유튜브 촬영…“아름다운 풍경 아쉬워”

배우 기은세가 평창동 단독주택에서의 일상을 공개하며 공사 소음으로 아쉬움을 드러냈다. 최근 새집 공사로 이웃에게 사과했던 그는 이번에는 주변 공사 소음으로 촬영에 어려움을 겪는 모습을 전했다.
지난 2일 기은세의 유튜브 채널에는 ‘기은세가 집에서 하는 일은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 기은세는 최근 이사한 평창동 단독주택을 소개하며 자연과 어우러진 집의 풍경을 담아냈다.
하지만 촬영 도중 인근 공사 소음이 이어지자 그는 “공사 소리 이해해 달라”며 양해를 구했다.
이어 “아침 7시 30분부터 8시까지는 조용해서 괜찮았는데 다시 공사가 시작됐다”며 “새소리가 들리는 아름다운 풍경을 담고 싶었는데 아쉽다”고 말했다.
이후 집 안을 정리한 기은세는 직접 내린 커피를 들고 다시 카메라 앞에 섰다.
그는 “저는 이런 풍경이 굉장히 중요한 사람”이라며 “카메라에 담기는 이 그림만 봐도 세상을 다 가진 것 같다. 행복하다”고 새집에 대한 애정을 드러냈다.
기은세는 최근 평창동 자택 공사와 관련해 이웃 주민들에게 불편을 끼쳤다는 내용이 온라인에서 화제가 되기도 했다.
당시 그는 직접 주민들에게 보낸 사과 메시지를 공개하며 “의욕이 앞서 공사 기간이 예상보다 길어졌다. 불편을 끼쳐 죄송하다”고 전했다.
소속사 역시 “공사가 완전히 마무리될 때까지 시공업체와 긴밀히 협력해 현장을 철저히 관리하고, 추가적인 주민 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝힌 바 있다.
한편 기은세는 2012년 12세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으며, 2023년 이혼했다. 현재는 유튜브와 SNS를 통해 인테리어와 요리, 라이프스타일 등 다양한 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
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