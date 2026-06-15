손흥민 타코집 방문에 멕시코 팬들 들썩…반가움 속 ‘맛집 훈수’

한국 축구대표팀 주장 손흥민이 멕시코전을 앞두고 과달라하라의 한 타코집을 찾은 모습이 현지에서 화제를 모으고 있다.
멕시코 스포츠 매체 FOX Sports는 최근 SNS를 통해 손흥민이 가족과 한국 대표팀 동료들과 함께 과달라하라의 한 타코집을 찾은 모습을 공개했다. 영상에는 손흥민과 이재성, 송범근, 손흥민의 아버지 손웅정 씨 등이 식당을 나서는 장면이 담겼다.
현지 매체에 따르면 이들은 멕시코와의 조별리그 경기를 앞두고 식당에서 저녁 식사를 했다. 식당 직원들은 손흥민 일행이 알 파스토르 타코와 아라체라, 과카몰리 등을 주문했다고 전했다. FOX Sports는 당시 식당 직원을 인터뷰해 손흥민 일행이 어떤 메뉴를 먹었는지도 소개했다.
체코전 이후 대표팀은 회복에 초점을 맞췄다. 홍명보 감독은 13일 회복 훈련을 진행한 뒤 14일에는 선수단에 휴식 시간을 준 것으로 알려졌다.
손흥민의 방문 소식은 SNS를 통해 빠르게 퍼졌다. 현지 팬들은 손흥민을 알아보고 식당 주변에 몰려들었다. 일부 팬들은 손흥민이 무엇을 먹었는지 직원들에게 묻기도 했다. 손흥민은 팬들의 관심 속에서도 밝은 표정으로 현장을 떠난 것으로 전해졌다.
일부 누리꾼들은 손흥민이 더 맛있는 현지 음식을 먹지 못한 것을 아쉬워하는 반응을 보이기도 했다. 한 누리꾼은 “비싼 타코보다 동네 노점 타코를 사주고 싶다”고 했고, 또 다른 누리꾼은 “그 식당 앞에 있는 타코가 훨씬 낫다”고 적었다. 손흥민을 향한 반가움과 함께 ‘진짜 현지 맛집’을 알려주고 싶어 하는 장난스러운 분위기가 이어졌다.
손흥민을 향한 멕시코 현지의 관심은 경기장 밖에서도 이어지고 있다. 한국 대표팀은 앞서 체코와의 조별리그 1차전에서 2-1로 승리했다. 한국은 오는 19일(한국시간) 멕시코와 조별리그 A조 2차전을 치른다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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