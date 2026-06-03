“불안할 땐 문질문질”…엄지 패인 ‘조약돌’에 빠진 청년들 [트렌디깅]

최근 Z세대를 중심으로 촉각을 통해 심리적 안정을 찾는 이른바 ‘워리스톤(Worry Stone·걱정 돌)’이 새로운 웰니스 소품으로 급부상하고 있다.
● “불안할 때 만지면 안도”…엄지 패인 ‘3cm 조약돌’에 빠졌다
워리스톤은 한 손에 쏙 들어오는 작은 조약돌 모양의 소품이다. 가장 큰 특징은 돌의 한가운데가 엄지손가락 크기로 움푹 패어 있는 점이다. 불안함을 느낄 때마다 주머니 속에서 이 홈을 엄지손가락으로 부드럽게 반복해 문지르는 용도로 쓰인다.
최근 2030 청년들 사이에서는 기성 원석 제품을 구매하는 것을 넘어 나만의 워리스톤을 직접 제작하기 위해 공방을 방문하거나 집에서 재료를 사서 만드는 DIY 문화가 트렌드로 자리 잡았다. 직접 만들 경우 일반적인 돌 모양에서 벗어나 자신이 좋아하는 캐릭터나 다양한 디자인으로 커스텀할 수 있어 큰 인기를 끌고 있다.
제작 재료와 기법도 다양해지는 추세다. 공방에서 전통적인 도자기 형태로 구워내거나 뜨거운 물에 녹여 모양을 잡는 특수 플라스틱을 활용해 집에서 간편하게 만들기도 한다. 최근에는 점토나 클레이로 기본 형태를 빚은 뒤 그 위에 네일아트용 탑젤이나 레진을 부어 반짝이고 매끄럽게 코팅하는 방식도 주목받고 있다.
● “만드는 손맛에 힐링”…오돌토돌한 촉감으로 불안 분산
실제 워리스톤을 직접 만들어 사용하는 청년들은 제작 과정과 사용 과정 모두에서 큰 스트레스 해소 효과를 본다고 입을 모으다. 일부러 돌의 뒷면이나 측면을 오돌토돌하게 입체적으로 만들어 촉각적 자극을 극대화하기도 한다.
20대 직장인 A 씨는 “손으로 무언가를 빚고 코팅하는 과정 자체에서도 촉각 자극을 받아 잡생각이 사라진다”며 “특히 일부러 오돌토돌하게 만든 부분을 손끝으로 만지다 보면 매끄러운 홈을 만질 때와는 또 다른 자극이 와서 정신을 다른 곳으로 돌리는 데 큰 도움이 된다”고 전했다.
가톨릭대 성모병원 정신건강의학과 기선완 교수는 청년들의 이러한 워리스톤 유행에 대해 “정신발달 측면에서 촉감은 원초적인 욕구 충족과 밀접한 연관이 있다. 갓난아기를 보듬는 엄마와 아이의 교감을 생각하면 이해하기 쉽다”고 설명했다.
이어 “돌을 문지르는 행위가 외부와 자아의 경계(ego boundary)를 느끼게 해 신체 자아(body ego)를 자각하고 현실로 돌아오게 하는 효과를 준다”며 “이러한 말초적인 이완은 중추신경계의 긴장을 누그러뜨릴 뿐만 아니라, 비비는 감각에 집중하면 쓸데없는 잡생각이 줄어들 수도 있다. 젊은 사람들 간의 유행도 한몫했을 것”이라고 분석했다.
서울대학교 심리학학과 곽금주 명예교수 역시 촉감이 정서에 미치는 긍정적 영향과 청년들의 사회적 피로감을 원인으로 꼽았다. 곽 명예교수는 “좋은 촉감은 감정에 즉각적인 영향을 주어 안정감과 편안함을 준다”며 “사람끼리 포옹(허그)을 할 때 정신 건강에 좋은 호르몬이 분비되는 것과 같은 원리”라고 분석했다.
현대 청년들은 무한 경쟁 사회 속에서 극심한 스트레스와 피로감을 느끼고, 특히 SNS를 통해 잘난 사람들을 쉽게 접하거나 주변의 주식 투자 성공 소식 등에서 오는 심리적·경제적 박탈감이 크다는 것이 곽 교수의 설명이다.
그는 “워리스톤은 거창한 방법 대신 비교적 저렴한 비용으로 즉각적인 안정감을 얻을 수 있는 탈출구로 선택된 것”이라고 덧붙였다. 다만 이러한 유행이 일종의 ‘습관성 플라시보 효과’나 동조 현상일 수 있다는 분석과 함께 주의점도 제기됐다.
곽 교수는 “이것을 만져서 기분이 좋아졌다는 미미한 느낌이 습관으로 자리 잡으면 나중에는 불안하지 않을 때도 무조건 만지게 되고, 타인을 모방해 따라 하는 동조 심리도 작용한다”며 “스스로 안정을 찾는 것은 좋지만 주변 사람에게 불쾌감을 줄 정도로 일상생활에서 지나치게 몰두하고 탐닉하는 행동은 주의해야 한다”고 조언했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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