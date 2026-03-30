스포티파이, 한강 유람선서 ‘BTS 스윔사이드’ 축제 열었다

글로벌 음원 플랫폼 스포티파이가 방탄소년단(BTS) 컴백을 기념한 글로벌 캠페인 ‘스윔사이드(SWIMSIDE)’를 한국에서 진행했다고 30일 밝혔다.
스포티파이는 27~29일 사흘간 한강 유람선 위에서 BTS의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 즐길 수 있는 캠페인 ‘스포티파이 X BTS 스윔사이드’를 진행했다. 이 기간 스포티파이 유저 2000여 명이 현장에 모여 축제를 즐겼다.
프로그램이 열리는 동안 한강 유람선과 선착장은 BTS의 앨범에서 영감을 받은 몰입형 공간으로 탈바꿈했다. 배에 탑승한 팬들은 인터랙티브 포토존에서 사진을 촬영하고, BTS의 음악 퀴즈를 풀고 특별한 음료를 맛볼 수 있는 ‘사운드 웨이브 바’도 즐겼다.
배 운항 중에는 신곡에 맞춰 프로젝션 미디어 아트와 불꽃놀이가 펼쳐져 장관을 이뤘다. 또 팬들은 월드컵대교 아래 등장한 대형 스포티파이 코드를 스캔하면 스포티파이 애플리케이션에서 흘러나오는 BTS의 독점 보이스 콘텐츠를 경험했다.
20일 ‘아리랑’을 발매한 BTS는 23일 미국 뉴욕 피어 17에서 열린 스윔사이드 캠페인에서 완전체 무대를 선보인 바 있다. ‘아리랑’은 미 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 1위에 오르는 등 영미권 차트를 석권 중이다.
사지원 기자 4g1@donga.com
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