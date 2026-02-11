공연 5분 전 취소된 박정민 ‘라이프 오브 파이’, 16일 추가 편성…“책임 통감”

지난해 12월 개막한 ‘라이프 오브 파이’가 공연 시작 약 5분 전 돌연 취소되며 관객들의 불만이 이어진 가운데, 제작사가 취소 공연에 대한 재공연 및 환불 방침을 내놨다.
제작사 에스앤코는 11일 오후 ‘라이프 오브 파이’ 공식 인스타그램을 통해 “2월 10일부터 11일 오전까지 이어진 기술 점검과 테스트 결과, 해당 조명 기기가 정상화됐다”며 “프로덕션 모두 무거운 책임을 통감하며 공연 취소에 따른 환불과 재공연을 안내해 드린다”고 밝혔다. 이어 “다시 한번 관객 여러분께 불편 드리게 되어 죄송하다”고 덧붙였다.
에스앤코에 따르면 지난 10일 취소된 공연의 예매자를 대상으로 오는 16일 오후 7시 30분 추가 공연이 편성된다. 추가 공연은 취소된 공연과 동일한 캐스트로 진행되며, 커튼콜 데이 이벤트도 그대로 운영된다. 관람을 희망하는 관객에게는 기존 예매 좌석과 동일한 좌석이 제공된다.
추가 공연을 관람하는 관객에게는 지난 10일 공연 취소에 따른 티켓 결제 금액의 10%가 부분 환불된다. 환불과 관련한 세부 사항은 예매처를 통해 순차적으로 개별 안내될 예정이다.
추가 공연을 관람하지 않는 관객의 경우, 티켓 결제 금액의 110%를 환불받을 수 있다. 이 경우 오는 16일 오후 5시까지 예매처 고객센터를 통해 수수료 없이 취소가 가능하다.
에스앤코는 “프로덕션 운영과 관련해 보다 면밀히 점검해 더욱 완성도 높은 공연으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
앞서 ‘라이프 오브 파이’는 지난 10일 오후 7시 30분 공연을 앞두고 조명 기기의 기술적 문제로 공연이 취소돼 관객들의 항의와 불만이 커졌다. 취소된 이날 공연에는 주인공 ‘파이’ 역의 박정민을 비롯해 황만익, 주아, 진상현 등이 무대에 오를 예정이었다. 온라인상에는 “박정민 보려고 겨우 티케팅 성공했는데 실망이다”, “설레면서 기다린 시간까지 포함해서 망쳐버린 하루는 어떻게 보상할 건가” 등 반응이 잇따랐다.
‘라이프 오브 파이’는 얀 마텔의 소설 ‘파이 이야기’가 원작으로, 거대한 폭풍에 휩쓸려 태평양 한가운데 구명보트에 벵골 호랑이 리처드 파커와 단둘이 남은 소년 파이의 227일간의 모험을 그린 작품이다. 연극과 뮤지컬은 넘은 ‘라이브 온 스테이지’를 표방하고 있다.
