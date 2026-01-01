새해 겨울의 포근한 추억을 호텔에서∼[NOW HOTEL]

그랜드 하얏트 서울은 매년 겨울 서울의 대표적인 계절 명소다. 탁 트인 남산의 풍경과 반짝이는 도심의 야경을 바라보며 펼쳐지는 아이스링크는 가족과 연인, 친구 모두가 잊지 못할 겨울 추억을 만들 수 있는 특별한 공간이다. 올해는 헤이딜러와의 협업을 통해 스케이트 뿐만 아니라 다양한 체험존까지 마련해 더욱 특별한 경험을 제공한다. 객실 숙박과 아이스링크 이용을 함께 즐길 수 있는 ‘윈터 온 아이스(Winter on Ice)’ 패키지는 조식과 텀블러, 프랑스 스파 브랜드 ‘피토메르’와 협업한 페이셜 마스크 등이 포함된다.
워커힐 호텔앤리조트 ＜올 댓 웰니스＞
워커힐 호텔앤리조트는 사우나·골프·테니스 중 원하는 레저를 선택해 나만의 웰니스 하루를 완성할 수 있는 ‘올 댓 웰니스(All That Wellness)’ 패키지를 선보였다. 객실은 비스타 워커힐 서울의 딜럭스부터 주니어 스위트까지 선택 가능해 여유로운 투숙 환경을 제공한다. 사우나 옵션 선택 시 웰니스 사우나 이용이 포함되며 골프 옵션은 VIP 타석 60분 이용과 숏게임 콤플렉스 이용권 2매, 오렌지 베이글 할인 혜택이 제공된다. 테니스 옵션은 테네즈 파크 2시간 이용이 포함되며, 체크인 당일 오후 4시부터 6시까지 이용 가능하다.
반얀트리 서울 ＜윈터 글로우＞
반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 ‘윈터 글로우(Winter Glow)’ 객실 패키지를 제안한다. 남산을 배경으로 한 오아시스 아이스링크에서 스케이팅을 즐기며 굳어 있던 몸을 부드럽게 깨우고, 객실에서는 따뜻한 릴랙세이션풀에서 휴식을 취하며 뷰티 브랜드 ‘히디프’의 스킨케어 아이템으로 피부에 온기와 생기를 더할 수 있다.
포시즌스 호텔 서울 ＜키즈 포 올 시즌스＞
포시즌스 호텔 서울은 가족 단위 고객을 위한 ‘키즈 포 올 시즌스(Kids For All Seasons)’ 패키지를 선보인다. 객실 1박과 객실 내 키즈 글램핑 텐트 셋업, 15만 원 상당의 호텔 크레딧, ‘키즈 포 올 시즌스’ 라운지 이용권, 최대 2명의 어린이를 위한 전문 강사 진행 키즈 클래스 이용권 등의 혜택을 포함한다. 키즈 클래스는 놀이 영어 수업 또는 영어 쿠킹 수업 중 선택할 수 있으며, 주말 및 공휴일 한정으로 운영된다.
JW 메리어트 호텔 서울 ＜모먼츠 투 스트림＞
JW 메리어트 호텔 서울은 국내 OTT 채널 ‘티빙’과 함께 겨울 시즌을 위한 객실 패키지 ‘모먼츠 투 스트림(Moments to Stream)’을 선보인다. 티빙 스탠다드 1개월 이용권과 함께 시몬스 최상위 매트리스 컬렉션을 적용한 ‘임브레이스 유어 드림 베드’에서의 객실 휴식을 중심으로 구성됐다. 객실에서 콘텐츠 감상과 휴식을 함께 즐길 수 있도록 했다.
