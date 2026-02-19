HDC리조트 성문안CC, 골프 불황 뚫고 뚜렷한 성장

전년 대비 내장객 14.9%, 매출 18.1% 증가
“지속적 투자로 명문 골프리조트 가치 높일 것”
국내 최대 규모 90홀 골프 코스를 보유한 종합 레저 기업 HDC리조트의 프리미엄 비회원제 골프장 성문안CC가 골프 업계 불황 속에서도 두드러진 성장세를 기록했다.
골프 인구 감소와 운영비 상승, 이상기후 등으로 다수의 골프장이 어려움을 겪는 가운데 성문안CC는 지난해 전년 대비 내장객 수 14.9%, 매출 18.1% 증가라는 성과를 달성했다. 국내에서도 손꼽히는 비회원제 골프장으로서 시장 경쟁력과 브랜드 가치를 동시에 입증했다.
성과의 배경에는 차별화된 프리미엄 전략이 있다. 자연 지형을 살린 코스 설계와 전 구간 벤트그라스 잔디를 깔아 최상의 플레이 환경을 제공한다. 국내외 건축상을 수상한 클럽하우스와 여유로운 티오프 운영, 정통 이탈리안 레스토랑 ‘피오레토’ 역시 골퍼들의 호평을 받고 있다. 지난해에는 KLPGA 셀트리온 퀸즈 마스터즈를 개최하며 ‘2025 서울경제 한국 10대 골프장’에 선정됐다.
성문안CC는 인공지능(AI)기반 코스 관리 솔루션 ‘GDX’를 도입해 품질 관리 수준을 한층 끌어올렸다. GDX는 드론 촬영 이미지와 토양·기상 데이터를 AI로 분석해 잔디 생육 상태와 훼손 구간 등을 실시간으로 관리한다. 이를 통해 기후 변화 속에서도 안정적인 코스 컨디션을 유지하고 있다.
2026년에는 오크밸리CC를 중심으로 대규모 리뉴얼을 추진한다. 클럽하우스 전면 개편, 고급 레스토랑 오픈, 코스 및 서비스 개선 등을 진행한다. 성문안CC를 포함한 90홀 통합 운영 체계도 강화할 계획이다.
유소년 골프 육성과 국가대표 선수단 전지훈련 지원 등 사회적 역할도 확대한다. HDC리조트는 지속적인 투자와 혁신을 통해 글로벌 명문 골프 리조트로서 브랜드 가치를 높인다는 방침이다.
댓글 0