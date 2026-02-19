한국 현대연극 기초 다진 김정옥 연출가 별세

200여편 연출… 亞최초 ITI 회장도
1960년대부터 200여 편의 연극을 연출하고, 아시아인 최초로 유네스코 국제극예술협회(ITI) 회장을 지냈던 김정옥 연출가(사진)가 17일 별세했다. 향년 94세.
1932년 전남 광주에서 태어난 고인은 서울대 불문과를 졸업했으며, 프랑스 파리에서 유학하던 중 희곡작가 동랑 유치진(1905∼1974)을 만나 연극계에 관심을 갖게 됐다. 1957년 유치진이 파리 ITI 본부를 방문해 한국 가입을 추진할 당시 힘을 보탠 것으로 알려졌다.
1959년 귀국한 고인은 중앙대 연극영화학과 전임강사가 되며 본격적으로 연극계에 입문했다. 1961년 연극 ‘리시스트라다’로 연출 데뷔했으며, 1963년 ‘민중극단’ 창단 멤버로 활동했다. 1966년 무대미술가 이병복(1927∼2017)과 함께 극단 ‘자유’를 세운 뒤 연극 ‘따라지의 향연’(1966년) 등으로 국내 대표적인 연출가로 발돋움했다.
고인은 60여 년 동안 ‘무엇이 될고하니’ ‘바람은 불어도 꽃은 피네’ 등 200편이 넘는 연극을 연출하며 한국 현대 연극의 기초를 다졌다는 평가를 받는다. 배우 박근형 김혜자 추송웅 박정자 김무생 등 많은 유명 배우들이 그의 작품에 출연했다.
1995년 아시아인 최초로 ITI 회장에 선출된 뒤 3번 연임했으며, 명예회장도 지냈다. 한국문화예술진흥원장, 대한민국예술원 회장을 역임했다. 2022년 한국인 처음으로 프랑스 최고등급 문화예술 공로훈장인 코망되르를 받았으며, 금관문화훈장(2024년)과 일민예술상(1997년) 등을 수상했다.
유족으로는 부인 조경자 씨와 딸 승미 서울예대 교수, 아들 승균 얼굴박물관 이사 등이 있다. 빈소는 서울성모병원. 발인 20일 오전 7시 반. 02-2258-5940.
