판도라 새해·밸런타인데이 맞아 2026년 신규 컬렉션 공개

‘Unlock Love’ 테마로 로맨틱 감성 제안
스타럭스(대표 안종훈)가 전개하는 덴마크 주얼리 브랜드 판도라가 2026년 신규 컬렉션을 공개했다.
이번 컬렉션은 ‘Unlock Love(언락 러브)’를 테마로 한다. 사랑하는 이와의 신뢰와 연결, 헌신의 의미를 담았다. 새해와 밸런타인데이 시즌에 어울리는 로맨틱한 감성을 제안한다.
2026년 병오년 말띠 해를 맞아 말 모티브 참과 브레이슬릿을 선보인다. 말은 자유와 전진의 에너지를 상징한다. 예기치 않은 인생의 여정을 의미하는 거북이 모티브 참도 함께 출시된다.
랩그로운 다이아몬드가 세팅된 핑크 컬러 거북이 모티브 클럽 참에는 ‘Trust The Journey 2026’ 문구가 각인됐다. 새로운 시작을 응원하는 아이템이다. 클럽 참 구매 시 바우처와 무료 폴리싱권을 제공하는 판도라 멤버스 혜택도 마련했다.
열쇠, 하트 자물쇠, 편지 봉투 등 사랑을 상징하는 모티브의 참도 선보인다. 각인이 가능한 인그레이버블 컬렉션으로 밸런타인데이와 화이트데이 선물 수요를 공략한다.
콜라보 컬렉션에서는 디즈니와 유니세프 라인을 이어간다. 디즈니 협업 컬렉션에서는 디즈니 프린세스 모티브 주얼리를 순차적으로 선보인다. 밸런타인데이를 맞아 장미를 문 스티치 참, 동화책 모티브 브레이슬릿, 신데렐라 유리구두 참 등을 출시한다.아동의 안전과 권리를 지원하는 유니세프 참 컬렉션을 통해선 의미 있는 소비 가치를 전한다.
판도라의 2026년 신규 컬렉션은 전국 판도라 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.
이설 기자 snow@donga.com
