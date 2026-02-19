GS샵, ‘코어 어센틱’ 잡화까지 확장… 토탈 패션 브랜드로 육성

GS샵이 자체 패션 브랜드 ‘코어 어센틱(CORE AUTHENTIC)’이 의류에서 잡화까지 아우르는 토털 브랜드로 거듭난다.
코어 어센틱은 GS샵이 2024년 론칭한 자체 브랜드다. ‘절제된 것이 가장 아름답다’는 철학을 바탕으로 심플한 디자인과 고급스러운 소재를 강조한다. 의류 라인은 2025년에는 전년 대비 175% 성장률을 기록했다.
GS샵은 의류를 통해 확보한 고객 충성도를 바탕으로 슈즈, 가방, 액세서리 등 잡화 전반으로 상품군을 확대한다는 계획이다. 최근 하나의 브랜드에서 의류부터 잡화까지 통일된 스타일링을 원하는 수요가 늘어난 점에 주목했다. 코어 어센틱의 클래식한 감성을 전 카테고리에 적용해 시너지를 높이고, 원스톱 쇼핑 경험을 제공한다는 전략이다.
카테고리 확장의 시작은 슈즈 라인이다. 실용성을 중시하는 ‘이지웨어룩’ 트렌드 확산에 맞춰 컴포트화 중심으로 상품을 기획했다. 하이힐보다는 스니커즈와 로퍼 등 착화감이 뛰어난 아이템에 집중했다.
첫 상품은 ‘코어 어센틱 오리진 스니커즈’는 2월 6일 오후 7시 30분 홈쇼핑 방송을 통해 공개된다. 뉴트럴 컬러 기반의 심플한 디자인에 소가죽 스웨이드와 통기성 높은 원단을 조합했다. 생활방수 가공과 약 4cm 높이의 쿠션 인솔을 적용해 사계절 활용도를 높였다. 이어 3월 초에는 양가죽 소재를 사용한 페니로퍼 스타일의 ‘코어 어센틱 양가죽 로퍼’를 선보인다.
백장미 GS샵 패션잡화팀 매니저는 “코어 어센틱 잡화는 슈즈를 시작으로 전 영역으로 확장할 계획”이라며 “브랜드 아이덴티티를 담은 잡화 아이템을 통해 스타일 완성도를 높이고 고객 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.
