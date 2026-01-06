[단독]“영화 열정 방해될까 광고 출연까지 꺼리던 모습 눈에 선해”[특별기고/배창호]

배우 안성기를 보내며…
1980년 봄 광화문 다방에서 인사… 영화계 새 기운 넣을 연기자 직감
연이은 화제작으로 대중적 인기… 1990년대 ‘국민 배우’ 호칭 얻어
수많은 작품 속에 형의 세월 담겨… 함께하여 즐겁고 든든했고 고마워
조감독 시절이던 1980년 봄, 광화문의 다방에서 우연히 안 형을 만나 인사를 나누었습니다. 어린 시절부터 스크린 속의 안 형을 봐왔고 김기영 감독님의 ‘10대의 반항’으로 미국 샌프란시스코 국제영화제에서 특별연기상을 받은 사실도 잘 알고 있었기에, 성인이 되어 만난 안 형의 모습은 인상적으로 다가왔습니다. 그즈음 안 형은 충무로에 복귀한 지 얼마 되지 않을 때라 영화계에 새로운 기운을 넣을 연기자가 나왔음을 직감했습니다.
예상은 적중하여 안 형은 ‘바람 불어 좋은 날’을 시작으로 ‘만다라’ ‘꼬방동네 사람들’ ‘고래사냥’ 등 연이은 화제작을 내놓아 관객들에게 강한 인상을 심으며 영화계와 평론계에 연기력과 대중적 인지도를 확인시켰습니다. 그즈음 안 형의 수유리 집에 자주 놀러가 영화에 대해, 연기에 대해 토론했고, 촬영이 끝나면 맥주잔을 함께 기울이며 같이 할 다음 작품에 대해 의견을 나누었습니다.
그러던 어느 날 밤 우리 집으로 불쑥 찾아온 안 형이 고민을 털어놓았는데, “유명 커피의 광고 모델 제의를 받아 이를 수락하면 영화에 대한 자신의 열정에 방해가 되지 않을까 한다”는 것이었습니다. 그 광고 일을 수락하면 경제적으로 여유를 가져 출연작 선택에 신중할 수 있을 것이라는 내 조언을 받아들인 안 형은 오랫동안 그 광고 하나에만 출연하여 친근하고 부드러운 이미지를 대중들에게 심어 주었지요.
1990년대에 안 형은 ‘국민 배우’라는 호칭을 얻기에 이르렀습니다. 그 호칭에 대해 부담감을 느끼지 않을까 내심 걱정도 되었지만, 그만큼 한국을 대표하는 연기자로서 자리매김하였고 성실한 연기자의 표본이 되었습니다.
세월이 흘러 안 형에게 노역을 부탁했던 ‘흑수선’에 이르기까지 우리는 13편의 작품을 함께 하였습니다. 3년 전 투병 중임에도 내 특별전에는 “꼭 참석해야 한다”면서 오랜만에 대중 앞에 모습을 나타내 투병 소식을 꿋꿋이 전했던 안 형. 미국에서 올 로케이션했던 ‘깊고 푸른 밤’ 관객과의 대화에서 “연기뿐 아니라 운전기사까지 하면서 촬영 팀을 도왔다”고 밝혀 관객들을 미소 짓게 하였지요.
중국집 배달부 역을 맡은 ‘바람 불어 좋은 날’ 첫 촬영을 끝내고 숙소에서 같이 자던 날 밤. 배달 가는 장면인데 트레이닝 뒷주머니에 젓가락을 꽂지 않았다고 남몰래 자책하던 모습. ‘고래사냥’의 허름한 의상을 동대문시장의 구제품 가게에서 1000원에 사 인물의 성격에 맞게 밤새 안주머니를 직접 달던 안 형의 모습. 정말 엊그제 같은데 그 세월이 어디로 간 것입니까.
바로 얼마 전, 안 형의 회고전에서 ‘꼬방동네 사람들’이 상영되어 내가 좋아하는 안 형의 클로즈업을 오랜만에 바라보았습니다. 일자리를 찾기 위해 힘없이 도시를 배회하던 클로즈업―허공을 흘깃 올려다보며 말없이 걸어가던 우수에 찬 선량한 눈빛과 어떤 역할에도 인간애를 느끼게 해주었던 배우는 당분간 없을 것 같습니다.
안 형의 지난 세월은 그냥 흘러간 것이 아니라 주옥 같은 작품들, 관객들을 웃고 울게 해주었던 그 많은 작품 속에 고스란히 살아있습니다. 안 형, 그동안 함께하여 즐거웠고 든든했고 고마웠습니다.
한국 영화계를 위해, 가족을 위해, 유니세프 홍보대사와 신영균문화예술재단 이사장으로 이웃을 위해 많이 애쓰셨으니 이제 하늘에서 편히 쉬시기를 기원합니다. 유가족 여러분께 하나님의 위로가 함께하시기를 기도합니다.
