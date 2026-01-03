케데헌 OST, 2025 英 싱글차트 결산 톱100에 5곡…로제 ‘아파트’ 5위

지난해 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST에 실린 다섯곡이 영국 오피셜 차트 2025년 연말 결산 차트 싱글 톱100(End of Year Singles Chart in 2025)에 포함됐다.
2일(현지시간) 해당 결산 차트에 따르면, ‘케데헌’ OST인 헌트릭스 ‘골든’이 이 차트에서 4위를 차지했다. ‘골든’은 작년 해당 차트에서 비연속으로 10주 1위를 차지한 곡이다.
헌트릭스의 ‘하우 잇츠 던’과 ‘왓 잇 사운즈 라이크’가 각각 67위와 90위를 차지했다.
극 중 헌트릭스의 라이벌 그룹인 ‘사자보이즈’의 ‘소다팝’과 ‘유어 아이돌은 각각 36위와 44위로 이 차트에 들어왔다.
K팝 간판 걸그룹 ’블랙핑크‘ 멤버 겸 솔로가수 로제와 미국 팝스타 브루노 마스의 글로벌 히트곡 ’아파트‘가 5위다. 이 곡은 해당 차트에서 최고 순위 2위를 찍었다. 올해 초 새로운 차트 포함 통산 57주째 이 차트에 머물렀다. 지난해 오피셜 싱글차트에서 가장 사랑 받은 노래는 미국 신예 팝스타 알렉스 워런의 ’오디너리‘다. 영국 싱어송라이터 롤라 영의 ’메시‘가 2위, 미국 싱어송라이터 채플 론의 ’핑크 포니 클럽‘이 3위다.
