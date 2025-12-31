올해 온라인상 최대 관심사는 ‘인공지능’과 ‘K-컬처’

빅데이터 분석 결과 올해 우리 국민이 온라인에서 가장 관심을 많이 보인 주제는 ‘인공지능(AI)’과 ‘K-컬처’ ‘웰니스’(건강 관리) 등으로 나타났다.
문화체육관광부는 2025년 1~11월 뉴스와 소셜네트워크서비스(SNS), 커뮤니티, 영상 플랫폼 등에서 수집한 빅데이터 5억3800만 건을 분석한 결과를 31일 발표했다.
분석에 따르면 AI 관련 언급량은 2024년 같은 기간 대비 44% 증가했으며, 특히 인공지능 연관어로 ‘정책’(147.5%) ‘보안’(220.4%) ‘규제’(109.1%) 등이 급상승했다. 문체부는 “국민들이 AI의 편의성과 가능성을 받아들이는 동시에, 기술이 일자리와 안전, 공정성에 미치는 영향에 주목하고 있음을 보여준다”고 설명했다.
‘K-컬처’ 관련 언급량은 31% 증가했다. ‘팬덤’(열성 조직)과 ‘자부심’을 반영하는 연관어가 두드러지게 늘어났다. 문체부는 “특히 팬덤을 중심으로 한 공유·참여·확산형 문화 소비는 전시 공연 관광 상품 구매 등 실물 소비로 이어지고 있다”며 “단순한 콘텐츠 소비를 넘어 감정과 경제적 가치가 결합된 영역으로 확장되고 있다”고 분석했다.
일상 전반에서 건강을 관리하려는 인식이 확산하며 ‘웰니스’ 관련 언급량도 16% 증가했다. ‘일상’(125.2%)과 ‘노년’(677.3%), ‘노후’(181.1%), ‘저속노화’(93.7%) 등의 연관어가 급증한 것으로 나타났다. 또 ‘개인’ ‘정체성’ ‘선택’ ‘자기결정’ 등 ‘나다움’과 관련된 언급량도 10% 증가했다고 문체부는 밝혔다.
문체부는 온라인 빅데이터에서 핵심어(7만4760개)를 도출해 온라인 여론과 생활 변화를 종합적으로 살핀 결과 △‘인공지능(AI) 이후의 인간 중심 전환’ △‘나다움과 초개인화 시대’ △‘웰니스 전환’ △‘절제와 실용의 소비 윤리’ △‘케이-컬처의 자부심과 감정 경제’ △‘정서적 공감이 만들어 내는 공존’ 등 6대 사회 문화 흐름(트렌드)이 파악됐다고 밝혔다.
댓글 0