JW메리어트하노이, 박세리 초빙 골프프로그램 성료… “차별화 콘텐츠 기획 지속”

메리어트 본보이 회원 대상 맞춤형 골프 프로그램 진행
박세리 감독의 개인레슨과 가족 참여형 이벤트
한정판 패키지, 높은 입찰 경쟁 속 조기 완판
‘돈으로 살 수 없는 경험’ 특별한 기획 지속될 예정
메리어트 본보이(메리어트 글로벌 여행 멤버십)는 지난 11월 30일부터 12월 2일까지 JW 메리어트 호텔 하노이에서 ‘패밀리 골프 겟어웨이 위드 박세리(Family Golf Getaway with LPGA Legend Pak Seri)’를 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.
이번 행사는 박세리 감독과 함께하는 가족 단위 체류형 골프 프로그램으로, 스위트 객실 2박을 기본으로 ▲개별 라운딩 ▲1:1 코칭(개인 지도) ▲아동 원포인트 레슨 ▲가든 저녁 파티 ▲성인 대상 스파 이용 ▲어린이 야외 체험활동 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 일정으로 구성됐다. 총 4개 한정수량으로 제한되었으며, 공개 직후 빠르게 입찰이 완료됐다고 한다.
남기덕 메리어트 인터내셔널 한국·필리핀 총괄 대표는 “이번 프로그램은 가족 단위 고객들에게 메리어트 본보이가 추구하는 ‘경험의 가치’를 온전히 전달한 사례다. 앞으로도 스포츠, 미식, 엔터테인먼트 등 다양한 분야를 아우르는 독창적인 경험을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
메리어트 본보이는 전 세계 30개 이상의 브랜드, 약 1만 개 호텔 및 리조트에서 포인트를 적립하고 사용할 수 있는 글로벌 프로그램이다. 회원들은 숙박 혜택 외에도 ‘메리어트 본보이 모먼츠(Marriott Bonvoy Moments)’를 통해 스포츠, 미식, 문화, 음악 등 다양한 이벤트에 참여할 수 있어 최근 유명세를 얻고 있다.
한편, 메리어트 본보이는 올해 ‘박세리희망재단’과의 협력을 통해 주니어 골프 인재 육성 및 지역사회 공헌 활동을 확대했다. 지난 6월 서울·인천 지역 4개 호텔에서 ‘골프 스윙 체험존’을 운영하고, 9월에는 재단이 주최한 주니어 골프 대회를 공식 후원하는 등 다양한 프로그램을 이어가고 있다.
댓글 0