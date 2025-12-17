음악으로 마음을 어루만지다…김숙진 에세이집 ‘음악은 마음 깊이 흐르고’

서울대 음대를 졸업하고 무대와 강단에서 음악으로 따뜻한 울림을 전해 온 김숙진 킴스에이스 대표가 에세이집 ‘음악은 마음 깊이 흐르고’(도서출판 위)를 써냈다. 기쁨과 슬픔, 외로움과 위로가 교차할 때 음악이 마음을 어떻게 다독이는지를 섬세하게 풀어냈다. 많은 공연과 강연을 통해 느낀 감동, 음악이 전해 주는 치유의 힘을 진솔하게 담았다.
김 대표는 “오랫동안 공연 무대에서 음악 해설을 하면서 음악은 단지 소리가 아니라 마음을 달래 주는 언어라는 걸 깨달았다”며 “음악이 마음을 어떻게 어루만져 삶을 변화시켰는지, 음악이 기쁨과 슬픔, 분노와 우울 같은 감정에 휩싸인 마음을 어떻게 위로하는지 적었다”고 말했다.
클래식뿐 아니라 영화음악, 재즈, 팝 같은 다양한 장르의 곡과 연결된 이야기들이 각 인생 장면과 맞춰져 독자와 소통한다. 각 장 말미의 QR코드를 통해 실제 음악도 들을 수 있다.
김 대표는 전국 국립공원을 돌며 ‘김숙진의 힐링콘서트’를 진행하고 있다. 배우인 남편 송기윤과 함께 방송 활동도 활발히 하고 있다.
