방탄소년단이 가진 건 ‘노래 한방’…‘앙팡맨’, 美 빌보드 세부차트 깜짝 1위 재진입

“솔직하게 / 무서워 넘어지는 게 / 너희들을 실망시키는 게 / 그래도 내 온 힘을 다해서라도 / 나 꼭 너의 곁에 있을게 / 다시 넘어지겠지만 / 또다시 실수 하겠지만 / 또 진흙투성이겠지만 / 나를 믿어 나는 히어로(hero)니까 (…) / 내가 가진 건 이 노래 한방”(‘앙팡맨’ 중)
글로벌 슈퍼그룹 ‘방탄소년단’(BTS)의 ‘앙팡맨(Anpanman)’이 ‘노래 한 방’의 힘을 확인했다. 발표된 지 약 7년7개월 만에 글로벌 주요 차트 정상을 찍었다. ‘앙팡맨’은 지난 2018년 5월 발매된 방탄소년단의 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 ’티어‘(LOVE YOURSELF 轉 ’Tear‘)’의 수록곡이다.
16일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 ‘월드 디지털 송 세일즈’의 최신 차트(12월20일 자)에 1위로 재진입했다. ‘디지털 송 세일즈’에는 7위로 등장했다.
‘앙팡맨’은 지난 9일까지 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 멕시코 등 총 75개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 찍으며 전 세계적인 역주행 열풍의 시작을 알렸다. 이어 13일 발표된 영국 오피셜 차트에서는 ‘오피셜 싱글 다운로드’ 12위, ‘오피셜 싱글 세일즈’ 24위에 올랐다.
‘앙팡맨’은 배고픈 이에게 머리를 떼어주는 영웅, 초능력은 없지만 오랜 시간 가까이 함께할 수 있는 영웅으로 알려진 ‘앙팡맨’을 방탄소년단에 빗댄 곡이다. 음악과 무대로 사람들에게 희망의 에너지를 전달하고자하는 팀의 진정성이 응축된 작품이다. 방탄소년단 멤버 RM과 슈가를 비롯 방시혁 하이브 의장, 프로듀서 피독과 슈프림보이, 진보(JINBO the SuperFreak·한주현)가 공동 작사·작곡했다.
특히 “그래도 내 온 힘을 다해서라도 / 나 꼭 너의 곁에 있을게 / 다시 넘어지겠지만 나를 믿어 나는 히어로니까”라는 가사는 연대와 위로의 메시지를 상징적으로 보여준다.
지민은 ‘앙팡맨’에 대해 “세계에서 가장 약한 영웅이에요. 배고플 때 자신의 머리에서 먹을 것을 떼어 주는 영웅이죠. 초능력은 없지만요. 방탄소년단을 표현한 곡입니다. 오로지 저의 음악과 무대로 희망과 에너지를 주고 싶다는 마음을 담았다”고 소개하기도 했다.
‘앙팡맨’이 전 세계 차트에서 역주행 중인 이유는 방탄소년단 컴백을 앞두고 팬덤 ‘아미’가 이들에게 힘을 실어주기 위한 것으로 해석된다. 방탄소년단이 약 4년 만에 ‘완전체 복귀’를 앞두고 큰 부담을 느끼고 있는 만큼, 다른 것 필요 없이 오직 방탄소년단 멤버들과 음악만 있으면 된다는 아미의 믿음을 보여주고 있는 것이다.
RM은 지난 6일 글로벌 팬 플랫폼 위버스 라이브에서 새 앨범에 대한 부담감을 털어놨다. 해체 고민도 수만 번 했지만 아미를 위해 앨범을 잘 준비하겠다고 했다.
소속사 빅히트 뮤직은 “내년 봄 완전체 컴백을 앞둔 시점에서 이 곡이 다시 사랑받고 있는 것은 오랜 시간 이들을 기다려온 아미(ARMY·팬덤명)의 응원이 모인 결과”라고 해석했다.
이 외에도 방탄소년단 멤버들의 솔로곡이 빌보드 세부 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.
정국의 솔로 싱글 ‘세븐(Seven)(feat. Latto)’(150위), 진 솔로 2집 ‘에코(Echo)’의 타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미(Don’t Say You Love Me)‘(166위)가 ’글로벌 200‘에 이름을 올렸다. ’글로벌(미국 제외)‘에서는 ’돈트 세이 유 러브 미‘, ’세븐(feat. Latto)‘, 지민 솔로 2집 ’뮤즈의 타이틀곡 ‘후’가 79위, 81위, 137위에 포진했다. 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’는 ‘월드 앨범’ 9위에 자리하며 발매 3년이 지난 지금까지도 변함없는 사랑을 과시했다. 지민의 ‘뮤즈’는 해당 차트 18위에 올랐다.
