얼굴에 명확한 붓터치-힘있는 옷주름…참회하는 베드로 담은 이 작품

이탈리아 피렌체를 중심으로 메디치 가문이 좋아했던 그림을 그린 보티첼리와 라파엘로. 이들의 그림은 윤곽선이 뚜렷하고 정돈된 게 특징이다. 인물 얼굴도 결점 하나 없이 도자기 인형처럼 반짝인다. 라파엘로의 마리아나 보티첼리의 비너스를 떠올려보면, 확실하고 분명한 표현이 더 잘 드러난다.
그런데 스페인에서 활동했던 화가 ‘엘 그레코(El Greco·1541~1614)’의 그림 속 인물은 붓 터치가 지나간 자국이 훤히 보인다. 비단결처럼 깨끗하게 반짝여야 할 성인의 옷은 폭풍우에 휩싸인 듯 힘이 잔뜩 들어가 있다. 두 손을 모으고 고개를 비스듬히 돌린 채 하늘을 쳐다보는 남성이 느끼는 격정적인 감정. 이 그림의 모든 요소가 말해주고 있다.
서울 종로구 세종문화회관 세종미술관의 ‘르네상스에서 인상주의까지’전에 전시된 이 작품은 ‘참회하는 성 베드로’다. 베드로는 예수가 체포되자 자신도 고문과 처형을 당할 것이 두려워 그를 모른다고 세 번이나 거짓말한다.
앞서 예수는 최후의 만찬에서 베드로에게 ‘닭이 울기 전 너는 나를 세 번 부인할 것’이라고 했다. 베드로가 세 번째로 예수를 모른 척한 뒤 아침 닭이 울었고, 이때 베드로는 예수의 예언을 기억하고 참회의 눈물을 흘렸다. 그림은 이 장면을 묘사하고 있다.
그림 왼쪽 작은 사람들은 천사와 막달라 마리아다. 막달라 마리아는 천사로부터 예수가 부활했다는 소식을 듣고 베드로에게 전하기 위해 달려오고 있다. 베드로는 이후 예수에게 다시 참회하고 사랑을 고백하며 재신임을 받는다. 때문에 ‘참회하는 베드로’는 고해성사를 정당화하는데 자주 사용됐다고 한다.
엘 그레코가 활동했던 당시 스페인은 종교개혁을 반대하는 가톨릭 국가였다. 따라서 개신교 지역과 달리 종교화를 많이 그렸고, ‘참회하는 베드로’는 개신교가 반대하는 고해성사의 필요성을 강조하는 이미지로 여겨져 여러 번 그려졌다. 엘 그레코가 그린 것으로 확인된 그림만 최소 6점이다.
엘 그레코의 본명은 도미니코스 테오토코풀로스. 그는 그리스 사람이었다. 크레타섬에서 태어나 이탈리아 베네치아와 로마에서 그림을 배우고 스페인으로 이주해 활동했다. 엘 그레코는 스페인어로 ‘그리스 사람’이란 뜻이다.
그의 작품은 피렌체 르네상스를 중심으로 한 아카데미 미술의 권위가 무너지면서 스페인 밖에서 재조명받기 시작했다. 에두아르 마네는 엘 그레코의 그림을 보기 위해 마드리드와 그의 주 활동지였던 톨레도까지 직접 방문했다. 스페인에서 태어난 피카소는 어린 시절 프라도미술관에서 그의 작품 ‘오르가스 백작 매장’(1586)을 보고 영감을 얻어 청색 시대의 대표작인 ‘카사헤마스의 장례’(1901)을 그렸다.
