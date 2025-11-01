[어린이 책]토끼vs거북이 재대결, 이번에는 누가 이길까

물가에 앉아 있던 토끼가 육지에 닿은 바다거북이에게 달리기 시합을 제안한다. 오랫동안 토끼를 고통받게 한 거북이와의 시합 이야기를 다시 쓰고 싶다는 게 이유다. 거북이는 자신이 ‘그 거북이’가 아니라 ‘바다거북이’라 상관 없다고 거절하지만, 토끼는 집요하다. 거북이와의 재대결을 위해서라면 거북이가 시키는 모든 것을 다 불사하고 덤벼든다. 호랑이와의 대결신청, 달팽이와의 대결부터 이종격투기 등에 이르기까지.
결국 토끼의 집요한 청을 받아들인 거북이. 둘의 마지막 대결이란 소문에 다른 거북이와 토끼들도 몰려들어 응원전을 펼친다. ‘지면 토끼도 아니다’라는 현수막을 들고 응원하는 토끼 친구들. 토끼는 최선을 다해서 오른쪽 끝에 있는 결승선 코앞에 도착한다. 하지만 책장을 다음 장으로 넘기면 결승 라인은 왼쪽 끝 저 멀리 떨어져 있던 거북이에게로 이동하도록 디자인돼 있다. 얼결에 거북이 최종 승. 거북이가 외친다. “인생은 속도가 아닌 방향!”
이탈리아 볼로냐국제아동도서전 라가치상 수상 작가인 저자가 이솝 우화 ‘토끼와 거북이 이야기’를 재밌게 재해석했다.
