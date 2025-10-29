선우앤컴퍼니 ‘반짝반짝 달님이’, K-애니메이션 기획전 ‘케니메이션’서 상영

㈜선우앤컴퍼니(대표 강문주)는 ‘반짝반짝 달님이’가 오는 11월 8일부터 전국 CGV에서 열리는 ‘케니메이션’ 기획전에서 상영된다고 밝혔다.
이번 극장판은 문화체육관광부 주최, 한국콘텐츠진흥원 및 CJ CGV 주관으로 추진됐으며, 원작사인 선우앤컴퍼니가 제작을 주도했다.
‘달님이’는 2006년 프리미엄 완구 브랜드로 출시된 이후 2021년 애니메이션 시리즈 ‘반짝반짝 달님이’로 재탄생하며 브랜드 가치를 확대했다. KBS 첫 방영 이후 투니버스·재능방송·IPTV 등 국내 주요 채널에서 방영됐으며, 전 세계 100개 이상의 채널 및 플랫폼에 소개되며 글로벌 진출에 성공한 국산 키즈 IP로 자리매김했다. 유튜브에서는 일 최대 2000만 뷰를 기록하며 전 세계 구독자 수 700만 명을 돌파하는 등 글로벌 시장에서도 경쟁력을 입증했다.
‘반짝반짝 달님이’는 6살 소녀 ‘달님이’가 가족과 친구들과의 일상을 통해 감정과 공감을 나누는 뮤지컬 애니메이션이다. 케이크 가게를 운영하는 아빠, 회사원 엄마, 여동생 달콩이, 유치원 친구 써니와 별이, 애완견 밀크, 할아버지 등의 인물들과 함께하는 스토리는 매 에피소드 따뜻한 메시지를 전달한다.
이번 극장판은 기존 TV 시리즈의 감성과 메시지를 계승하여 부모와 자녀가 함께 즐길 수 있는 가족형 콘텐츠로 기획됐다. TV 시리즈 중 높은 선호도를 얻은 에피소드를 선별해 영상미와 사운드를 극장 스크린 환경에 맞게 재구성했다.
선우앤컴퍼니 관계자는 “극장판 ‘반짝반짝 달님이’는 TV 시리즈를 사랑해 주신 시청자분들의 기대에 부응하기 위해 극장 스크린에 어울리는 몰입감과 영상미를 강화한 작품”이라며 “부모와 자녀가 함께 추억을 나눌 수 있는 콘텐츠로 자리 잡길 기대한다”고 전했다.
‘케니메이션’은 전 세계적으로 인정받은 K-애니메이션의 대표작들을 한 번에 만나볼 수 있는 특별한 기획전이다. 이번 기획전에서는 ‘반짝반짝 달님이’를 비롯한 한국콘텐츠진흥원이 제작 지원한 작품들이 상영하며, K-애니메이션의 창의성과 경쟁력을 한눈에 확인할 수 있을 것으로 기대를 모은다.
‘반짝반짝 달님이’는 오는 11월 8일부터 23일까지 전국 CGV 극장에서 만날 수 있으며, 이벤트와 관련한 자세한 내용은 극장 공식 홈페이지 및 앱에서 확인할 수 있다.
한편, 선우앤컴퍼니는 애니메이션 기획·제작을 기반으로 출판, 완구, 공연 등 캐릭터 라이선싱 사업과 방송 및 뉴미디어 배급 사업을 전개하고 있다. 글로벌 키즈 및 라이프스타일 브랜드의 판권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 특화된 마케팅과 브랜드 매니지먼트 사업을 영위하는 문화콘텐츠 전문기업이다.
