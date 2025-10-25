[책의 향기]美 법의학자-FBI 키워낸 ‘시체 농장’

◇부패의 언어/윌리엄 배스, 존 제퍼슨 지음·김성훈 옮김/420쪽·2만3000원·위즈덤하우스
미국 테네시대에는 ‘시체 농장(Body Farm)’으로 불리는, 공포 영화에나 나올 법한 장소가 있다. 이름만 들으면, 연쇄 살인마들이 마구 사람을 죽이는 또는 좀비들이 출몰하는 곳처럼 보인다. 하지만 이곳의 정식 이름은 ‘테네시대 인류학 연구소(University of Tennessee Anthropological Research Facility)’. 인간의 시체가 자연 상태에서 어떻게 부패하는지를 연구하는 세계 최초의 연구소다.
1980년 시체 농장을 설립한 저자가 ‘뼈 탐정’에 불과했던 유해 감식을 어떻게 ‘법의인류학’이란 과학으로 발전시켰는지를 자신이 겪은 에피소드를 중심으로 풀어냈다. 마치 유명한 미 과학수사 드라마인 ‘본즈(Bones)’나 ‘CSI: 과학수사대’를 보는 듯하다. 책을 읽으며 경이롭게 다가오는 건, 이 모든 것이 사실 젊은 시절 저자의 뼈아픈 실수에서 비롯됐다는 점이다.
“샤이 대령의 사망 추정 시각을 무려 113년이나 잘못 판단했음을 깨닫고 나니 제일 먼저 엄청난 부끄러움이 밀려들었다. 취재하던 신문기자들에게 아주 확신에 차서 말했었건만, 이제 나는 오류를 인정할 수밖에 없었다.”(7장 ‘시체 농장, 탄생하다’에서)
저자는 망신과 구겨진 체면을 신경 쓰기보다 자신의 무지를 처절하게 반성하며 ‘시체 농장’의 아이디어를 떠올리게 됐다고 한다. 그리고 4000m² 넓이의 이 연구소를 통해 다양한 환경과 조건 속에서 사망 직후부터 시체가 뼈만 남을 때까지 벌어지는 ‘모든 것’을 연구하고 기록했다. 그 결과 사람의 사망 시각을 가장 확실하게, 과학적으로 수사 기관에 제공할 수 있었다. 이에 따라 수많은 살인 사건을 해결한 것은 물론이고 많은 법의학자와 검시관, 연방수사국(FBI) 요원을 키워내는 산실이 됐다. 실수와 실패를 감추고 싶어 하는 건 인지상정. 하지만 ‘부끄러움을 아는 마음’은 더 나은 내가 되는 가장 용감한 선택이라는 옛 성현의 말이 생각나게 하는 책이다. 부제 ‘죽음의 진실을 연구하는 법의인류학자의 시체 농장 이야기’.
댓글 0