“제 작품중 가장 웃긴다는데… 오히려 굉장히 슬픈 이야기”

영화 ‘어쩔수가없다’ 박찬욱 감독
“해고뒤 재취업 나선 가장의 분투극… 눈만 봐도 설득되는 이병헌 캐스팅
여백 많은 전작과 다르게 하고 싶어… 음악으로 차별, 필요한 건 다 표현”
“옛날엔 개봉날에 비가 오면 관객 안 온다고 걱정을 했었어요. 그런데 비가 오니 기분이 서늘하고 좋네요.”
비가 쏟아지던 24일 오후 서울 종로구의 한 카페. 영화 ‘어쩔수가없다’ 개봉일에 만난 박찬욱 감독(62·사진)은 뭔가 달관한 듯 담담한 분위기가 물씬했다.
‘어쩔수가없다’는 제지업계에서 25년간 일했던 만수(이병헌)가 갑작스럽게 해고된 뒤 가족을 지키기 위해 재취업에 나서며 벌어지는 이야기. 이 배우와는 ‘공동경비구역 JSA’(2000년), ‘쓰리, 몬스터’(2004년) 이후 세 번째 조우다. 박 감독은 이 배우를 섭외한 이유에 대해 “관객이 만수에게 어느 순간 홀딱 빠져들어야 했다”며 “이병헌은 눈만 봐도 설득되는 배우”라고 했다.
이번 작품은 박 감독 필모그래피에서 ‘가장 웃긴 영화’로 꼽는 이들이 많다. 평범한 인물이던 만수가 난생처음 살인을 저지르며 보여주는 기행들이 쓴웃음을 짓게 만든다는 평이 나온다.
“오히려 이 이야기는 굉장히 슬픈 이야기입니다. 하지만 계속 우울한 기조로 묘사한다고 해서 비극이 강해진다곤 생각하지 않아요. 만수의 어리석음과 미숙함이 자아내는 코미디는 웃길수록 슬프죠.”
한편에선 아쉽다는 분위기도 있다. 박 감독 특유의 은유와 미장센이 도드라졌던 전작들과는 사뭇 달라졌기 때문이다. 하지만 이 또한 박 감독의 “의도였다”고 한다. 그는 “늘 직전 작품과 달라지고 싶은 마음이 생긴다”며 “전작 ‘헤어질 결심’이 여백이 많은 시적인 영화였으니, 이번 영화는 필요한 요소가 있다면 주저하지 않고 다 표현하겠다는 마음으로 임했다”고 했다.
‘어쩔수가없다’의 또 다른 두드러진 차별점은 음악이다. 조용필의 ‘고추잠자리’, 김창완의 ‘그래 걷자’ 등 대중가요가 전면에 등장한다. 특히 이른바 ‘고추잠자리 신’으로 불리는 살인 장면은 회심의 한 방으로 꼽힌다.
“영화의 중간 지점입니다. 관객 입장에서는 ‘첫 살인이 이렇게 오래 걸리면 어떡하냐’며 시계를 들여다볼 타이밍이죠. 관객들이 그 오랜 기다림(?) 끝에 첫 살인 장면을 마주하게 되는 때에 화면 가득 ‘고추잠자리’가 흐르죠. 그 노랫소리가 아주 커서 관객들도 만수와 함께 텐션이 올라갔다가 노래가 꺼지면 지치길 바랐습니다.”
세계가 주목하는 거장으로 불리지만, 박 감독은 늘 흥행 성적을 고려한다고 했다. 박 감독은 “이 작품으로 수익을 내는 것도 중요하지만, ‘한국 영화산업에 기운이 되살아난다’고 분위기가 바뀌는 데에 이번 영화가 기여했으면 좋겠다”고 했다.
