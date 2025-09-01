‘월 수입 1억’ 쯔양의 차는? “외제차일 줄 알았는데” 반전

1200만 구독자를 보유한 인기 유튜버 쯔양이 자신의 차량을 최초 공개해 화제를 모았다. 고급 외제차일 것이라는 예상과 달리 국산 SUV를 타는 모습이 공개되자 누리꾼들의 반응이 뜨거웠다.
■ 쯔양이 공개한 차량은 어떤 모델?
쯔양은 31일 자신의 유튜브 채널에 ‘1200만 유튜버는 어떤 차를 탈까? 쯔양 차 최초공개’라는 영상을 올렸다. 영상에서 PD는 “포르쉐, 롤스로이스, 벤틀리를 탄다는 소문이 있다”고 말했고, 매니저는 “차 공개하자고 설득하느라 힘들었다”고 덧붙였다.
쯔양이 직접 몰고 온 차량은 KG모빌리티의 SUV 토레스였다. 쯔양은 “이름은 ‘토랭이’다. 산 지 2년 됐다”며 “전 차는 테슬라였는데 이름이 ‘태식이’였다. 엄마 차가 오래되어서 드렸다”고 설명했다.
쯔양은 토레스를 구입한 이유에 대해 “2년 전 스노보드에 빠져 장비를 실을 수 있는 큰 차가 필요했다”고 밝혔다. 이어 “몇 달 동안 차를 안 타 먼지가 많이 쌓여 닦느라 고생했다”며 웃음을 자아냈다.
■ “외제차일 줄 알았는데 의외”…국산차 선택에 누리꾼 반응 폭발
쯔양의 차 토레스는 현재 2600만~3700만 원대에 판매되고 있다.
누리꾼들은 “수입이 큰데도 국산차를 탄다니 검소하다”, “롱런하는 이유”, “롤스로이스, 람보르기니 타도 아무도 뭐라 못할 재력인데 대단하다”등의 반응을 보였다.
■ 쯔양의 월 수입은? “한 달에 1억원”
쯔양은 최근 MBC 라디오스타에 출연해 수입에 대해 “한 달에 1억 원 정도”라고 밝혔다. 그는 “예전에는 1억 원을 넘을 때도 있었다”며 “미국이나 일본은 단가가 우리나라보다 비슷하거나 더 높다”고 설명했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0