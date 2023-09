BTS 정국 ‘세븐’ 빌보드 ‘글로벌’ 7주 연속 정상…올해 최장 1위

방탄소년단(빅히트뮤직 제공)

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드 차트에서 또 하나의 기록을 세웠다.6일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월9일 자)에 따르면 정국의 ‘세븐 (Seven) (feat. 라토)’은 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매기는 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌 (미국 제외)’에서 나란히 1위에 랭크됐다.이로써 ‘세븐’은 올해 ‘글로벌’ 차트에서 처음으로 7주 연속 정상을 지킨 곡이 됐다.‘세븐’은 메인 송 차트 ‘핫 100’에서도 전주 대비 4단계 상승한 28위를 기록하는 등 7주 연속 상위권에 머무르면서 식지 않는 인기를 입증했다.더불어 제이홉의 ‘잭 인 더 박스’(Jack In The Box)는 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 70위에 랭크되며 2주 연속 차트인했고, ‘월드 앨범’ 3위, ‘톱 커런트 앨범’ 7위, ‘톱 앨범 세일즈’ 8위에 올랐다.슈가의 솔로 앨범 ‘디데이’(D-DAY)는 ‘톱 커런트 앨범’ 61위, 지민의 첫 솔로 앨범 ‘페이스’(FACE)는 ‘월드 앨범’ 11위, ‘톱 커런트 앨범’ 93위에 자리했다. ‘페이스’ 타이틀곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)는 ‘글로벌 (미국 제외)’ 38위, ‘글로벌 200’ 62위로 23주 차트인했다.뷔의 첫 솔로 앨범 ‘레이오버’(Layover) 발매에 앞서 지난달 11일 선공개된 ‘러브 미 어게인’(Love Me Again)과 ‘레이니 데이즈’(Rainy Days)는 ‘글로벌 (미국 제외)’에서 각각 30위와 55위를, ‘글로벌 200’에서는 58위와 115위를 차지했다. ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 지난달 28일 정식 음원으로 발표된 뷔의 자작곡 ‘스노우 플라워 (Snow Flower) (feat. 픽보이)’가 2위, ‘풍경(Scenery)’이 3위로 처음 진입했고, ‘러브 미 어게인’이 8위, 진의 첫 솔로 싱글 ‘디 애스트로넛’(The Astronaut)은 14위로 재진입했다.(서울=뉴스1)