아델, 베스트 팝 솔로 퍼포먼스 영예 “아들에 바치고 싶어”

아델이 제65회 그래미 어워즈에서 베스트 팝 솔로 퍼포먼스상을받았다.6일 오전(한국시간, 미국시간 5일 오후) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 제65회 그래미 어워즈가 개최됐다.이날 아델은 ‘이지 온 미’(Easy On Me)로 베스트 팝 솔로 퍼포먼스(BEST POP SOLO PERFORMANCE) 수상자가 됐다.아델은 “기대를 안 했는데 아들에게 상을 바치고 싶다”며 “샤워를 하면서 아들을 생각하면서 쓴 곡인데, 아들은 어려운 결정을 할 때 사랑 밖에 준 게 없어서 저도 사랑을 여러분께 드리고 싶다”라고 소감을 밝혔다.베스트 팝 솔로 퍼포먼스 부문에서는 해리 스타일스, 배드 버니, 도자 캣, 스티브 레이시, 리조 등이 경합을 벌였다.한편 방탄소년단은 이번 그래미 시상식에서 밴드 콜드플레이와의 협업곡 ‘마이 유니버스’(My Universe)로 ‘베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스’(Best Pop Duo Group Performance) 부문, ‘옛 투 컴’으로 ‘베스트 뮤직비디오’(Best Music Video) 부문에 올랐다.더불어 협업곡 ‘마이 유니버스’가 포함된 밴드 콜드플레이 9집 ‘뮤직 오브 더 스피어스’(Music Of The Spheres)로 ‘올해의 앨범상’(Album Of The Year) 후보에 이름을 올렸다. 이 부문은 피처링 참여 아티스트와 송라이터, 엔지니어 등 앨범 참여자 모두를 수상자로 기록한다.(서울=뉴스1)