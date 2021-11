현대百면세점 공공예술 프로젝트, 한국PR대상 최우수상 수상

현대백화점면세점의 공공예술 프로젝트 ‘Art is your DUTY’가 우수 PR 활동 사례로 선정됐다.현대백화점면세점은 ‘2021 한국PR대상 시상식’에서 ‘Art is your DUTY’가 이미지 PR부문 최우수상을 수상했다고 25일 밝혔다.한국PR협회가 주관하는 한국PR대상은 올해 29회차를 맞이한 PR분야 시상식이다. PR 활동의 전문성·완성도·창의성·시의성·성과 등을 고려해 매년 국내 기업 및 정부·공공기관 등의 우수 PR 활동 사례를 선정하고 있다.지난 24일 진행된 올해 한국PR대상에서 최우수상을 수상한 ‘Art is your DUTY’는 올 4월부터 매달 진행하고 있는 공공예술 프로젝트다. 현대백화점면세점 무역센터점 외벽의 디지털 사이니지를 통해 미디어 아티스트나 제작사와 함께 매달 새로운 미디어아트를 선보인다.현대백화점면세점은 양민하 작가와 제작사 이지위드(easywith)가 만든 ‘A Garden 2021’를 시작으로 ‘CAT box(상화)’, ‘THE BLUE(스튜디오 아텍)’ 등 이달까지 7개 작품을 ‘Art is your DUTY’를 통해 소개했다.현대백화점면세점 관계자는 “‘Art is your DUTY’는 열린 공간에서 누구나 예술을 감상할 수 있는 '도심속 미술관'을 구현한다는 취지로 기획한 프로젝트”라며 “앞으로도 다양한 문화·예술 콘텐츠를 선보여 삼성동 일대가 관광 명소로 자리 잡는데 일조하겠다”고 말했다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com