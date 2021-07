2PM, 5년 전 도쿄돔 약속 지킨다…9월 日 신보 발매

그룹 ‘2PM’이 오는 9월29일 일본에서 새 미니 앨범 ‘WITH ME AGAIN’(위드 미 어게인)을 선보인다.JYP엔터테인먼트는 20일 2PM 공식 소셜미디어 채널에 영상 ‘2PM is BACK’을 공개하고 일본 활동 소식을 알렸다.영상에는 2016년 10월 약 10만 관객을 불러모은 일본 도쿄돔 콘서트에서 대표곡 ‘I’ll Be Back‘(아일 비 백)을 부르며 팬들에게 다시 돌아올 것을 약속하는 2PM 모습과 함께 ’2PM is BACK 2021. 9. 29 Mini Album WITH ME AGAIN‘이라는 문구가 담겨 있다.앞서 2PM은 지난달 28일 발표한 정규 7집 ’MUST‘(머스트)를 발매 당일 기준 일본 아이튠즈 앨범 차트 1위에 올리며 일본 내 인기를 재확인했다. 이달 3일과 4일엔 현지 최대 레코드숍인 타워레코드 데일리 세일즈 차트 정상에 올랐고, 5일엔 전 점포 종합 앨범 주간 차트 1위를 차지하기도 했다.2PM은 현재 입대로 인한 공백기를 끝내고 5년 만에 전 멤버가 모여 활동 중이다. 새 앨범 ’머스트‘는 이달 12일 기준 누적 판매량 12만1220장(가온차트 출고량 기준) 달성했다. 싱가포르·스웨덴 등 해외 20개 나라 아이튠즈 앨범 차트 TOP 10에 오르기도 했다.[서울=뉴시스]