엔시티 드림 표 청량 에너지…오늘 정규 1집 리패키지 발표

엔시티 드림/SM엔터테인먼트 제공 © 뉴스1

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 정규 1집 리패키지 ‘헬로우 퓨처’(Hello Future)를 선보인다.엔시티 드림 정규 1집 리패키지 ‘헬로우 퓨처’는 28일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘헬로우 퓨처’ 뮤직비디오도 동시에 만날 수 있다.이번 타이틀 곡 ‘헬로우 퓨처’는 파워풀한 신스 사운드와 황홀한 무드의 훅이 어우러진 트랩 리듬의 힙합 댄스 곡으로, 가사에는 전쟁의 상처를 딛고 앞으로 다가올 희망찬 미래와 함께 계속 성장해 나아간다면 서로를 향한 사랑과 믿음이 더욱 빛나고 견고해질 것이라는 메시지를 담아 엔시티 드림의 청량 에너지를 만날 수 있다.더불어 상대의 품에 뛰어드는 모습을 번지점프에 빗대어 표현한 일렉트로닉 팝 곡 ‘번지’(Bungee), 인생을 끊임없이 돌아가는 오르골에 비유해 하루하루를 소중하고 의미 있게 보내자는 내용을 담은 따뜻한 감성 알앤비(R&B) 팝 곡 ‘오르골 (Life Is Still Going On)’까지 신곡 3곡이 추가된 총 13곡으로 구성됐다.앞서 엔시티 드림은 정규 1집 ‘맛 (Hot Sauce)’으로 ‘더블 밀리언셀러’ 등극을 비롯해 국내 음반 및 음원 차트 1위, 음악방송 8관왕, 뮤직비디오 유튜브 조회수 1억뷰 돌파, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 37개 지역 1위, 유나이티드 월드 차트 2주 연속 1위, 일본 오리콘 위클리 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 ‘글로벌 대세’다운 눈부신 성과를 기록한 바 있다.한편 엔시티 드림 정규 1집 리패키지 ‘헬로우 퓨처’는 오늘 음반으로도 발매된다.(서울=뉴스1)