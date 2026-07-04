‘검은 터번’ 놓인 하메네이 관…모즈타바, 장례식에도 모습 감춰

이란, 4개월만에 하메네이 장례식 치러
미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 이란 전 최고지도자의 장례 절차가 4일(현지 시간) 시작됐다. 올해 2월 28일 그가 사망한 지 126일 만이다. 이란 정부는 6일동안 수도 테헤란, 시아파 성지 마슈하드 등에서 대규모 추모 행사를 개최할 계획이다.
中-러 등 우호국 집결
AP통신과 뉴욕타임즈(NYT) 등에 따르면 이란 국영 언론이 전날 공개한 사진에는 하메네이의 시신은 테헤란 시내 대형 예배장소인 이맘호메이니 대(大)모살라로 운구됐다. 그의 딸, 사위, 손녀 등 함께 폭격으로 사망한 가족의 관도 함께 놓였다.
하메네이의 관은 이란 국기로 덮였다. 그가 생전에 착용했던 검은색 터번과 흑백 체크무늬 스카프가 관 위에 올려졌다. 검은색 터번은 예언자 무함마드의 후손임을 상징한다. 스카프는 이란 바시지 민병대를 상징하는 것으로 알려졌다.
장례식은 하메네이가 생전 주요 연설을 했던 테헤란의 대모살라에서 시작됐다. 일반인 공개에 앞서 이란 정부 고위 인사와 외국 대표단, 종교 지도자, 민병대 관계자들이 하메네이의 관을 찾아 조문했다. 6일에는 테헤란에서 대규모 장례 행렬이 이어진다. 그의 유해는 이라크의 시아파 성지를 거쳐 고향인 이란 마슈하드에 안장될 예정이다.
하메네이 사망 이후 약 4개월 만에 장례를 치르게 된 것은 그동안 이란 정부가 미국과 이스라엘의 추가 공격 가능성을 우려해왔기 때문이다. 다만 최근 미국과의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 전쟁 상황이 ‘협상 모드’로 전환되자, 후계 체제의 안정성과 국가 결속을 대내외에 과시하기 위한 수단으로 대규모 추모 행사를 마련한 것으로 보인다.
다만 하메네이의 아들이자 후계자인 아야톨라 모즈타바 하메네이는 올해 3월 최고지도자로 선출된 이후 공식 석상에 모습을 드러내지 않고 있다. 이번 장례 행사 참석 여부도 공개되지 않았다.
장례식에는 이란에 우호적인 외국 공식 대표단도 참석했다. 중국은 허웨이 전국인민대표대회 부위원장을 파견했다. 러시아에서는 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장이 참석했다. 이 밖에 파키스탄, 이라크, 아프가니스탄 등 시아파 및 지역 내 국가 관계자들이 대거 장례식에 참석한 것으로 알려졌다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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