NH농협은행, 포용적 금융 추진협의회 개최

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농협은행이 지난 2일 서울 중구 본사에서 제3차 포용적 금융 추진협의회를 개최하고 기념 촬영을 하고 있다. NH농협은행 제공
농협은행이 지난 2일 서울 중구 본사에서 제3차 포용적 금융 추진협의회를 개최하고 기념 촬영을 하고 있다. NH농협은행 제공
NH농협은행이 지난 2일 서울 중구 본사에서 제3차 포용적 금융 추진협의회를 개최했다.

NH농협은행은 서민금융 및 소상공인, 폐업자 지원 등 포용금융에 6월말 기준 1조9126억 원을 지원했다. 특히 신용회복 절차를 성실히 이행중인 고객을 대상으로 하는 맞춤형 대출상품을 선보였다. 또한, 우리 농산물 꾸러미를 1만명에게 나눠줬다. 장애인·한부모가정 등에 최대금리를 제한하는 상품도 출시하는 등 혁신적인 포용금융 실천에 앞장섰다.

하반기에는 은행권 평가체계 도입에 대비해 전행 차원의 대응체계를 더욱 공고히 하고, 사회적 배려 대상자 등 개인채무자에 대한 특별감면 프로그램 시행 및 중금리 대출 활성화를 위한 방안을 마련할 방침이다. 무더위와 한파로부터 국민들의 피해를 예방하기 위해 전국 영업점에서 쉼터도 운영한다.

박현주 개인금융부문 부행장은 “포용금융은 금융 사각지대를 줄이고 고객의 더 나은 삶을 지원하기 위한 은행의 사회적 책임”이라며 “앞으로도 농업·농촌과 지역사회, 금융취약계층을 위한 실질적인 금융지원을 확대해 고객과 함께 성장하는 농협은행이 되겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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