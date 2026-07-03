NH농협은행, 포용적 금융 추진협의회 개최

NH농협은행이 지난 2일 서울 중구 본사에서 제3차 포용적 금융 추진협의회를 개최했다.
NH농협은행은 서민금융 및 소상공인, 폐업자 지원 등 포용금융에 6월말 기준 1조9126억 원을 지원했다. 특히 신용회복 절차를 성실히 이행중인 고객을 대상으로 하는 맞춤형 대출상품을 선보였다. 또한, 우리 농산물 꾸러미를 1만명에게 나눠줬다. 장애인·한부모가정 등에 최대금리를 제한하는 상품도 출시하는 등 혁신적인 포용금융 실천에 앞장섰다.
하반기에는 은행권 평가체계 도입에 대비해 전행 차원의 대응체계를 더욱 공고히 하고, 사회적 배려 대상자 등 개인채무자에 대한 특별감면 프로그램 시행 및 중금리 대출 활성화를 위한 방안을 마련할 방침이다. 무더위와 한파로부터 국민들의 피해를 예방하기 위해 전국 영업점에서 쉼터도 운영한다.
박현주 개인금융부문 부행장은 “포용금융은 금융 사각지대를 줄이고 고객의 더 나은 삶을 지원하기 위한 은행의 사회적 책임”이라며 “앞으로도 농업·농촌과 지역사회, 금융취약계층을 위한 실질적인 금융지원을 확대해 고객과 함께 성장하는 농협은행이 되겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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