현대차그룹 양재 사옥 전면 새단장… 정 회장 “소통·협업·아이디어 출발점 되길”

현대자동차그룹이 14일 서울 양재사옥에서 ‘로비 스토리 타운홀’을 열고 새단장한 공간의 철학과 방향성을 임직원들과 공유했다. 이날 행사에는 정의선 현대차그룹 회장을 비롯해 장재훈 부회장, 서강현 사장, 최준영 사장, 성 김 사장 등 주요 경영진이 참석해 의견을 나눴다.
정 회장은 이날 로비 중앙 계단형 라운지인 ‘아고라’에서 직접 리노베이션 배경을 설명하며 “로비 리노베이션을 준비하며 가장 많이 생각했던 키워드는 소통”이라고 강조했다. 이어 “짧은 대화 하나가 새로운 생각으로 이어지고 정보를 나누는 과정에서 일이 더 잘 풀릴 수 있다”며 “임직원 개개인의 아이디어와 역량이 서로 연결된다면 훨씬 더 큰 성과로 이어질 것”이라고 덧붙였다.
특히 “혁신과 변화를 가능케 하는 아이디어는 한 자리에만 머물러서는 나오기 어렵다”며 “상대방과의 짧은 대화, 우연한 만남, 혹은 혼자 조용히 사색할 때 아이디어가 찾아온다”고 강조했다.
현대차그룹은 지난 2024년 5월부터 약 1년11개월간 양재사옥 로비를 새롭게 꾸몄다. 대상은 지하 1층부터 지상 4층까지 약 3만6000㎡ 규모로, 축구장 5개 면적에 달한다.
기존 폐쇄적이고 기능 중심이었던 로비를 임직원들이 자유롭게 머물며 교류하는 열린 공간으로 재구성한 것이 특징이다. 1층에는 고대 그리스 광장을 모티브로 한 계단형 라운지 ‘아고라’를 중심으로 커넥트 라운지, 오픈 스테이지, 카페, 옥외 정원 등이 유기적으로 연결됐다. 층간 경계를 줄인 개방형 구조와 대형 아트리움 설계를 통해 자연스러운 시선 교류와 이동을 유도했다.
공간 설계를 맡은 알렉산드라 빌레가스 산느 스튜디오스 아키텍처 디자인 디렉터는 “현대차그룹은 전시용 로비가 아니라 사람들이 실제로 모이고 아이디어를 나누는 살아있는 광장을 원했다”고 설명했다.
로보틱스 기술도 반영됐다. 로비에는 조경 관리 로봇 ‘달이 가드너’, 배송 로봇 ‘달이 딜리버리’, 보안·의전용 로봇 ‘스팟’ 등이 배치됐다. 로봇들은 전용 엘리베이터를 활용해 이동하며 음료 배송과 순찰 등을 수행한다.
업무·문화·휴식 기능도 대폭 강화했다. 2층에는 17개 미팅룸과 포커스룸을 조성, 일본 CCC와 협업한 라이브러리를 통해 큐레이션 도서를 제공한다. 3층에는 교육과 강연이 가능한 ‘러닝랩’과 외국어학습센터, 휴게공간 ‘오아시스’를 마련했다.
지하 1층은 식음·운동·여가 기능을 결합한 복합 공간으로 재편됐다. 오픈 키친 형태의 ‘라이브 그릴’을 포함한 식당과 함께 수영장·짐나지움·스포츠 게임 공간 등을 운영해 임직원 복지 기능도 강화했다.
현대차그룹은 로비 리노베이션 과정에서 임직원 의견을 경청하고 사용자 경험을 거치며 사전 검증을 진행했다. 로비 리노베이션 착수에 앞서 쌍방향 커뮤니케이션 채널 ‘새로비’ 웹페이지를 개설하고 ▲새로운 로비 소개 ▲새로운 로비 방향성에 대한 제언 수렴 ▲공사기간 중 생활 안내 ▲공정률 안내 등을 지속하며 임직원과 소통을 이어왔다.
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