민주 김상욱-진보 김종훈, 울산시장 후보단일화 합의…여론조사 경선

6·3 지방선거 울산시장에 출마하는 더불어민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보가 15일 일대일 여론조사를 통해 범여권 최종 후보를 단일화하는 방안에 합의했다.
민주당 조승래 사무총장은 이날 국회에서 기자들과 만나 “대한민국 산업 수도의 심장을 다시 뛰게 하기 위해, 단 1% 승리 가능성을 높이기 위해 민주당과 진보당은 단일화에 합의했다”며 “산업 수도의 위상을 회복하고 노동이 존중되는 울산을 만들기 위해 함께 힘을 모으기로 했다. 이 결단에 대해 시민 여러분의 성원과 지지를 요청드린다”고 밝혔다.
양당은 울산시장, 울산 5개 구군 기초단체장, 울산 일부 지역 광역의원, 부산 연제구청장 후보를 단일화하기로 했다.
울산시장에 출마하는 김상욱 후보와 김종훈 후보의 단일화는 여론조사 경선으로 진행된다.
기초단체장의 경우 울산 동구청장은 진보당, 북구·중구청장은 민주당으로 단일화한다. 울산 남구청장·울주군수와 부산 연제구청장은 여론조사 경선을 진행할 예정이다.
울산 4개 선거구 광역의원 단일화도 여론조사 경선 방식으로 이뤄진다. 해당 선거구는 동구 3선거구(남목1동, 남목2동, 남목3동), 북구 3선거구(강동동, 효문동, 양정동, 염포동), 중구 2선거구(병영1동, 병영2동), 남구 3선거구(삼호동, 무거동)다.
조 사무총장은 단일화 시한에 대해선 “공식 선거운동 개시(21일) 전에 완료하는 것을 목표로 진행할 것”이라고 밝혔다.
민주당 이연희 전략기획위원장은 단일화 합의에 이른 과정에 대해 “저와 진보당 신창현 사무총장을 협상 창구로 4월부터 논의를 본격적으로 시작했고 5월에 집중 협상을 진행했다”고 설명했다.
신 사무총장은 “단결은 필승, 분열은 필패라는 노동자 서민의 오랜 진리를 울산에서 반드시 증명해 보이겠다”며 “부산에서도 국민의힘 일당 독점 정치를 끝내겠다”고 강조했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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