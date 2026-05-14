“관광지·카페 한번에 즐긴다”…경기투어패스 인기

24·48시간권으로 도내 150여 곳 이용
경기 수원시에 사는 이준영 씨(42)는 이달 초 연휴 기간 가족과 함께 안산·화성 일대를 여행하며 경기투어패스를 이용했다. 이 씨 가족은 안산 종이미술관과 화성 궁평캠프 등 주요 관광지 5곳을 둘러봤다. 그는 “4인 가족 기준으로 개별 입장권을 구매했을 때보다 약 20만 원의 비용을 아낄 수 있었다”며 “이동 동선에 있는 제휴 카페까지 이용할 수 있어 여행 만족도가 높았다”고 말했다.
대부도·제부도 등 가족 관광객 몰려
26일 ‘경기투어패스 플러스권’도 출시
베이밸리 연계해 광역 관광 확대 추진
경기도와 경기관광공사 가 선보인 ‘경기투어패스’가 가족 단위 관광객 사이에서 실속형 여행상품으로 주목받고 있다. 관광지와 체험시설, 카페 등을 하나의 이용권으로 이용할 수 있는 통합형 관광패스로, 여행 비용 부담을 줄이면서 체류형 관광 확대와 지역 상권 활성화 효과까지 거둘 것으로 보인다.
● 이용권 하나로 관광지·카페 150여 곳 입장
지난달 27일 판매를 시작한 경기투어패스는 경기도 31개 시군 관광지와 체험시설, 카페 등 150여 곳을 이용할 수 있는 통합 관광상품이다. 이용권은 24시간권과 48시간권으로 나뉜다. 가격은 각각 2만6900원, 3만5900원이다. 여러 관광지를 방문할 경우 개별 입장권을 따로 구매하는 것보다 비용 부담을 크게 줄일 수 있다는 점이 특징이다.
이용 편의성도 높였다. 모바일 티켓 형태로 제공돼 네이버 스마트스토어와 쿠팡, 야놀자, 마이리얼트립 등 주요 온라인 플랫폼에서 구매할 수 있다. 별도 사전 예약 없이 현장에서 본인 인증만 거치면 바로 입장할 수 있어 접근성을 높였다는 평가다.
관광객들은 경제성과 효율성을 가장 큰 장점으로 꼽고 있다. 단순한 관광지 할인에 그치지 않고 제휴 카페와 체험시설까지 함께 이용할 수 있어 여행 동선의 만족도를 높였다는 평가도 나온다. 특히 어린이날 연휴 기간에는 대부도 와 제부도 등 서해안 관광지를 찾은 가족 단위 관광객 이용이 많았던 것으로 알려졌다.
지역 관광업계 역시 기대감을 나타내고 있다. 양평에서 체험시설 ‘나로(NAARO)’를 운영하는 백득준 대표는 “패스 도입 이후 가족 단위 신규 방문객이 늘면서 주말 입장객 증가 효과를 체감하고 있다”며 “관광객과 가맹점 모두 만족도가 높은 사업”이라고 말했다.
판매 흐름도 증가세를 보이고 있다. 경기관광공사에 따르면 지난해 경기투어패스 판매량은 총 2만174매를 기록했다. 올해는 판매 개시 초기 단계임에도 어린이날 연휴 수요가 맞물리며 1000매 이상 판매된 것으로 집계됐다.
● “관광 할인 넘어 체류형 여행 이끈다”
경기도와 경기관광공사는 상품 구성도 확대하고 있다. 26일에는 기존 상품보다 혜택을 강화한 ‘경기투어패스 플러스권’을 출시할 예정이다. 플러스권에는 제부도 해상케이블카 등 입장료 부담이 큰 주요 관광시설 20여 곳이 추가된다. 가격은 24시간권 기준 3만1900원으로 책정됐다.
광역 관광 연계 모델인 ‘베이밸리 투어패스’도 함께 운영 중이다. 화성·안산·평택·안성·시흥 등 경기 남부 5개 시와 천안·아산·당진·서산·예산 등 충남 북부 5개 시군을 하나의 관광권역으로 묶은 상품이다. 이용객은 화성 해상케이블카와 천안 상록랜드, 아산 공룡월드 등 주요 관광 콘텐츠를 하나의 패스로 이용할 수 있다.
경기도와 경기관광공사는 앞으로 참여 시설을 지속 확대하고 온라인 홍보와 인플루언서 체험 프로그램도 강화할 계획이다. 경기도는 “도민과 관광객이 경기도 곳곳을 보다 알차게 여행할 수 있도록 참여 시설과 관광 콘텐츠를 지속 확대할 것”이라며 “베이밸리 투어패스를 포함한 지역 연계 관광 활성화에도 힘쓸 예정”이라고 밝혔다.
이경진 기자 lkj@donga.com
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