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권모세 더헤븐리조트 회장, 美 벨헤이븐대 명예박사 수여
동아일보
업데이트
2026-05-04 11:18
2026년 5월 4일 11시 18분
입력
2026-05-04 11:17
2026년 5월 4일 11시 17분
이진구 기자
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권모세 더헤븐리조트 회장(극동방송 재단 이사·사진)이 2일(현지 시간) 미국 미시시피주 벨헤이븐대(Belhaven University) 경영학 명예 박사 학위를 받았다.
권 회장은 기업 경영을 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출, 지속적인 기부와 사회공헌 활동을 통해 공익적 가치를 실현해 온 점을 인정받았다. 또 극동방송 재단이사로서 방송을 통한 공익적 메시지 확산과 사회적 가치 실현에도 적극 참여한 점도 높게 평가받았다.
#권모세
#더헤븐리조트
#벨헤이븐대
이진구 기자 sys1201@donga.com
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