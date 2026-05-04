권모세 더헤븐리조트 회장, 美 벨헤이븐대 명예박사 수여

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 4일 11시 17분

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권모세 더헤븐리조트 회장(극동방송 재단 이사·사진)이 2일(현지 시간) 미국 미시시피주 벨헤이븐대(Belhaven University) 경영학 명예 박사 학위를 받았다.

권 회장은 기업 경영을 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출, 지속적인 기부와 사회공헌 활동을 통해 공익적 가치를 실현해 온 점을 인정받았다. 또 극동방송 재단이사로서 방송을 통한 공익적 메시지 확산과 사회적 가치 실현에도 적극 참여한 점도 높게 평가받았다.

#권모세#더헤븐리조트#벨헤이븐대
이진구 기자 sys1201@donga.com
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