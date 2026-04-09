홍라희, 3조원대 삼전 주식 블록딜 매각…상속세 내고도 1조원 확보

홍라희 삼성미술관 리움 명예관장이 상속세 납부를 위해 3조 원 대의 삼성전자 주식을 블록딜(시간 외 대량매매) 형태로 처분했다. 특히 신탁 계약 이후 주가 상승으로 인해 상속세를 완납하고도 1조 원이 넘는 자금을 추가로 확보하게 됐다.
9일 금융투자업계에 따르면 홍 명예관장은 이날 오전 삼성전자 주식 1500만 주(지분율 0.25%)를 블록딜 방식으로 매각했다. 매각 가격은 전날 종가(21만 500원)에 2.5%의 할인율이 적용된 주당 20만 5237원으로, 총 매각 규모는 약 3조 800억 원에 달한다.
홍 명예관장은 이번 지분 매각으로 남은 상속세를 모두 납부하고도 1조 원이 넘는 막대한 현금을 손에 쥐게 될 것으로 전망된다. 앞서 홍 명예관장은 올 1월 신한은행과 유가증권 처분 신탁 계약을 맺고 막바지 자금 조달을 준비해 왔다. 계약 체결 당시와 비교해 최근 삼성전자 주가가 가파르게 급등하면서 매각 대금이 당초 예상치를 훌쩍 뛰어넘었기 때문이다. 이번 매각으로 홍 명예관장의 삼성전자 지분율은 1.49%에서 1.24%로 낮아졌다.
삼성 일가는 2021년 상속세 신고 후 연부연납 제도를 활용해 5년간 6차례에 걸쳐 세금을 나눠 내고 있다. 고(故) 이건희 선대회장이 남긴 유산은 약 26조 원 규모로, 여기에 부과된 전체 상속세 약 12조 원은 넥슨(약 6조 원)이나 LG그룹(약 9900억 원)을 뛰어넘는 국내 역대 최대 규모다.
상속세 납부에 쓰일 자금을 마련하기 위해 홍 명예관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 세 모녀는 그동안 삼성전자와 삼성SDS, 삼성물산 등 주요 계열사 지분을 단계적으로 매각해 왔다. 반면 이재용 삼성전자 회장은 핵심 관계사 지분을 매각하지 않고 배당금과 신용대출 등으로 세원을 충당했다.
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