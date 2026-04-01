[프리미엄뷰]1880원 우유-500원 과자… ‘PB 페스타’로 장바구니 물가 잡는다

롯데마트, 29일까지 3주간 PB 상품 할인 행사 진행
우유 등 주요 먹거리와 생필품 합리적인 가격 판매
셰프 레시피 담은 ‘요리하다’ 가정간편식 20종 출시
장바구니 부담을 확 줄여줄 자체 브랜드(PB) 할인 행사가 시작된다.
중동 전쟁 장기화로 고유가·고환율·고물가 기조가 이어지면서 소비 심리가 위축되고 있다. 실제로 3월 25일 한국은행이 발표한 소비자 동향 조사에 따르면 3월 소비자심리지수(CCSI)는 107.0으로 1월(112.1)보다 5.1포인트 하락했다. 이는 경기 불확실성이 지속되면서 경기가 둔화할 것으로 우려하는 소비자들이 소비를 줄이려는 경향이 반영된 것으로 풀이된다.
이에 롯데마트는 4월 9일부터 29일까지 3주간 대표 PB 상품 ‘오늘좋은’과 ‘요리하다’를 중심으로 대규모 할인 행사 ‘PB 페스타’를 진행한다. 이번 행사는 장바구니 부담을 낮추고자 고객 구매 빈도가 높은 먹거리와 생필품을 중심으로 초가성비 상품을 확대해 실질적인 체감 할인 혜택을 높인 것이 특징이다. 더불어 고물가 기조 속 증가하는 집밥 수요를 반영해 스타 셰프와 협업한 가정간편식(HMR) 신상품을 선보이는 등 PB 상품 경쟁력도 한층 강화했다.
먼저 롯데마트는 구매 수요가 높은 유제품, 과자, 음료가 포함된 ‘오늘좋은’ 상품 48종을 합리적인 가격에 판매한다. 특히 ‘오늘좋은 데일리우유(1L)’를 1880원에 판매한다. 해당 상품은 100mL당 188원꼴로 수입 멸균우유 수준의 단위 가격을 자랑하는 초가성비 상품이다. 롯데마트는 해당 상품의 가격 경쟁력을 확보하기 위해 수개월 전부터 원유 업체와 사전 기획 물량을 준비했으며, 우수 원유 농가 선별과 특허 공법 적용을 통해 품질 또한 높였다.
더불어 ‘오늘좋은 초코우유·딸기우유·바나나우유(각 200mL)’는 개당 500원, ‘오늘좋은 떠먹는 요거트 3종(각 80gX4입)’은 개당 1500원에 판매한다. ‘오늘좋은 포테이토·어니언 씬 크래커(각 75g)’는 각 500원, ‘오늘좋은 그린애플·그레이프 스파클링 제로·복숭아 아이스티 제로(각 500mL)’는 각 780원에 판매한다. 반찬용으로 활용도가 높은 ‘오늘좋은 하루한팩 사각어묵(160g)’과 ‘오늘좋은 실속한팩 사각어묵(320g)’은 각각 1000원, 2000원에 선보인다.
생활용품 역시 균일가 혜택을 적용했다. 100% 천연펄프로 제작한 ‘오늘좋은 3겹 300매 티슈’와 ‘오늘좋은 3겹 포켓 미니티슈(6입)’는 각 1000원에 판매한다. 두 상품 모두 3겹 구조로 도톰한 사용감을 갖췄으며, ‘3겹 300매 티슈’는 10장당 약 33원 수준으로 시중에 판매되는 브랜드 미용 티슈 대비 절반가량 저렴해 우수한 가성비를 자랑한다.
건강 식재료를 선호하는 트렌드를 반영해 저당 식품도 새롭게 준비했다. 설탕을 첨가하지 않은 ‘오늘좋은 땅콩 100% 피넛버터 2종’은 4990원에, ‘저당 단백질바 미니(144g)’는 2990원에 판매한다.
또한 롯데마트는 PB 페스타 기간에 맞춰 ‘요리하다’ 스타 셰프 에디션 신상품 20종을 출시해 선보인다. 이번 신상품은 올해 요리 예능으로 인지도를 높인 안유성, 정호영 셰프의 레시피를 담은 한식·일식 가정간편식으로 구성됐다.
롯데마트는 4월 9일부터 29일까지 ‘요리하다X안유성 타레 야키토리봉(300g)’, ‘요리하다X정호영 청귤 냉우동(2인분)’ 등 12종 가정간편식에 대해 2개 이상 구매 시 개당 20% 할인 혜택을 제공한다. ‘타레 야키토리봉’은 일본식 다레 간장 소스를 활용한 메뉴이며, ‘청귤 냉우동’은 탄력 있는 수타식 우동면에 청귤을 더해 상큼함을 더한 것이 특징이다.
같은 기간 ‘요리하다X안유성 남도식 썰은 배추김치(800g)’, ‘남도식 갓김치(500g)’, ‘남도식 열무물김치(800g)’는 2+1(투플러스원) 혜택을 제공하며, ‘요리하다X안유성 서울식 설렁탕(460g)’과 ‘요리하다X안유성 나주식 곰탕(500g)’ 역시 동일한 프로모션을 적용한다.
이경원 롯데마트·슈퍼 PB브랜드관리팀 담당자는 “이번 PB 페스타는 고물가 기조가 이어지는 가운데 고객의 장바구니 부담을 덜고자 구매 빈도가 높은 생필품과 먹거리를 중심으로 초가성비 PB 상품을 확대했다”며 “앞으로도 합리적인 가격과 품질을 모두 갖춘 PB 상품 출시와 할인 행사를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
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